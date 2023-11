Kreise: MagentaMobil Prepaid XL Special kommt zurück

Die Deut­sche Telekom legt den vor wenigen Monaten einge­stellten Tarif MagentaMobil Prepaid XL Special wieder auf. Wie teltarif.de aus Bran­chen­kreisen erfahren hat, soll der Prepaid-Akti­ons­tarif im Zeit­raum vom 8. November 2023 bis 8. Februar 2024 erneut vermarktet werden. Der Tarif werde erneut zum Preis von 19,95 Euro in vier Wochen ange­boten.

Wie es weiter heißt, soll der neue MagentaMobil Prepaid XL Special eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand bieten. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 14 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Eben­falls enthalten ist eine Flat­rate für den Inter­net­zugang über die WLAN-Hotspots der Deut­schen Telekom. Telekom mit neuem Prepaid-Aktionstarif

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Sollten sich die Angaben bestä­tigen, wäre der Special-Tarif dieses Mal von den Inklu­siv­leis­tungen her nicht mit dem MagentaMobil Prepaid XL iden­tisch, der mit einer Grund­gebühr von 24,95 Euro in vier Wochen zu Buche schlägt. Im regu­lären XL-Tarif sind seit September 18 GB High­speed-Daten­volumen in jeden Abrech­nungs­zeit­raum enthalten - 5 GB mehr als im neuen Akti­ons­tarif.

Akti­ons­tarif im Kurz­ver­gleich

Sollte die Telekom den Akti­ons­tarif zu den jetzt durch­gesi­ckerten Kondi­tionen umsetzen, so wären die Inklu­siv­leis­tungen deut­lich schlechter als in vergleich­baren Prepaid­tarifen von Voda­fone und o2. Die CallYa Allnet Flat L von Voda­fone kostet 19,99 Euro in vier Wochen und bietet eine Alle-Netze-Flat­rate sowie in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 18 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Der CallYa Digital, der voraus­bezahlt, aber per SEPA-Last­schrift bezahlt wird, beinhaltet für 20 Euro in vier Wochen neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS sogar 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Bei o2 sind im Rahmen einer Aktion im Prepaid-M-Tarif neben der Allnet-Flat jeweils 18 GB Daten­volumen inklu­sive. Die Grund­gebühr beträgt 14,99 Euro in den ersten vier Wochen und danach 17,99 Euro. Vorteil bei o2 ist zudem, dass Kunden nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung immer noch einen Internet-Zugang mit bis zu 384 kBit/s zur Verfü­gung haben. Die Telekom dros­selt nach Verbrauch des Daten-Kontin­gent auf 32 kBit/s, Voda­fone auf 64 kBit/s.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits aufge­zeigt, dass die aktu­ellen Telekom-Prepaid­tarife schon wieder über­holt sind.