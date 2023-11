Wie erwartet bietet die Deut­sche Telekom ab sofort ihren Akti­ons­tarif MagentaMobil Prepaid XL Special zu verän­derten Kondi­tionen wieder an. Das ist aber nicht die einzige Neue­rung bei den voraus­bezahlten Mobil­funk-Tarifen des Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns aus Bonn. So erhalten Neu- und Bestands­kunden in den höher­wer­tigen Preis­modellen dauer­haft mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Telekom startet Prepaid-Aktion

Foto: Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann Die Aktion läuft ab heute und zunächst bis zum 8. Februar 2024. Voraus­set­zung für das Bonus-Daten­volumen ist, dass die Kunden jeweils ausrei­chend Prepaid-Guthaben zur Verfü­gung haben, sodass die auto­mati­sche Verlän­gerung des gebuchten Tarifs klappt. Ist das nicht der Fall, entfällt das Extra-Surf­volumen, sodass die Nutzer nur noch die Stan­dard-Inklu­siv­leis­tung ihres Tarifs zur Verfü­gung haben.

MagentaMobil Prepaid XL Special: 14 plus 2 GB Daten­volumen

Die neue Version des MagentaMobil Prepaid XL Special kostet wie erwartet 19,95 Euro in vier Wochen und bietet eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen regulär in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 14 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Zusätz­lich gibt es jeweils 2 GB als Bonus, sodass die Nutzer insge­samt 16 GB Surf-Volumen in vier Wochen zur Verfü­gung haben.

Kunden, die sich für die Tarife MagentaMobil Prepaid M und L entscheiden oder diese bereits gebucht haben, erhalten in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB zusätz­liches Daten­volumen. Der MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro in vier Wochen bietet demnach insge­samt 5 GB Surf-Volumen je Abrech­nungs­zeit­raum.

Im MagentaMobil Prepaid L für 14,95 Euro in vier Wochen stehen jeweils 9 GB Daten-Kontin­gent zur Verfü­gung. Nutzer des Tarifs MagentaMobil Prepaid XL für 24,95 Euro in vier Wochen bekommen das Daten­volumen um 2 GB je Abrech­nungs­zeit­raum erhöht, sodass jeweils 20 GB enthalten sind. Die Aktionsangebote im Überblick

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Der Tarif MagentaMobil Prepaid S für 4,95 Euro in vier Wochen bleibt unver­ändert (netz­interne Flat­rate, 50 Minuten in andere Netze, 1 GB Daten­volumen). Weiter verfügbar ist die echte Flat­rate für Sprache, Text und Daten - eben­falls zu unver­änderten Kondi­tionen. Mit 99,95 Euro in vier Wochen ist der MagentaMobil Max aber sehr teuer.

Auch der Jahres­tarif wird aufge­wertet

Monat­lich 1 GB mehr Daten­volumen bekommen Kunden, die den MagentaMobil Prepaid 5G-Jahres­tarif buchen. Dieser kostet 99,95 Euro für zwölf Monate und bietet neben der Alle-Netze-Flat für Anrufe und SMS im Rahmen der Aktion monat­lich 5 GB Daten­volumen.

Unklar ist, wie es nach dem Akti­ons­zeit­raum mit den Prepaid-Tarifen der Telekom weiter­geht. Wie in einem eigenen Beitrag bereits aufge­zeigt, sind diese bereits wieder über­holt.

