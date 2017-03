Telekom: LTE-Allnet-Flat MagentaMobil XS Friends

Telekom MagentaMobil XS Friends kommt am 4. April Das Tarif-Portfolio MagentaMobil Friends der Telekom bekommt ab dem 4. April mit dem MagentaMobil XS Friends Zuwachs. Es handelt sich bei dieser Offerte um eine abgespeckte Variante des bekannten MagentaMobil S Friends. Das inkludierte LTE-Datenvolumen wurde halbiert, ansonsten decken sich die Leistungen mit denen des nächstgrößeren Tarifs. Wie gehabt kann auch dieses Friends-Paket nur von Kunden bis 25 Jahre oder Studenten bis 29 Jahre geordert werden. Wenn Ihnen das Telekom-Netz wichtig ist, und Sie nicht viel Datenvolumen benötigen, könnte diese Allnet-Flat interessant sein.

Die Kosten für den MagentaMobil XS Friends belaufen sich auf 24,95 Euro pro Monat ohne Smartphone, soll ein Mobilgerät enthalten sein, werden entsprechende Aufschläge berechnet. Wie gehabt betragen die Zuschläge 5 Euro monatlich für ein günstiges Handy und je nach Modell 10 Euro oder 20 Euro für ein Top-Smartphone. Ab einem Monatsbeitrag in Höhe von 29,95 Euro des MagentaMobil XS Friends kann der Tarif in MagentaEINS integriert werden.

Telekom rundet MagentaMobil Friends nach unten hin ab

Aktuell gibt es die Friends-Pakete, die Vorteile für Studenten und junge Leute mit sich bringen, in den Ausbaustufen MagentaMobil S Friends mit 2 GB, MagentaMobil M Friends mit 6 GB und MagentaMobil L Friends mit 12 GB Datenvolumen. Nutzer, die lediglich hin und wieder unterwegs surfen, könnten aber schon mit 1 GB Highspeed-Kontingent glücklich werden. Diese Zielgruppe spricht die Telekom mit dem kommenden Tarif MagentaMobil XS Friends an. Ab dem 4. April kann dieses Paket von Neu- und Bestandskunden gebucht werden.

Die Tarifkonditionen des MagentaMobil XS Friends

LTE Max gibt es auch beim neuen Einsteigertarif des Friends-Sortiments. Dadurch können Sie das Telekom-LTE-Netz im besten Fall mit bis zu 300 Mbit/s ansteuern. Telefonate und SMS in allen deutschen Netzen werden dank Allnet-Flatrates nicht berechnet und für Vielreisende könnte sich das EU-Roaming lohnen. Dieses ist mit der Option All Inclusive bereits aktiviert. Falls der Mobilfunk unterwegs streikt, oder man simpel das Datenvolumen schonen will, kann auf die vielen WLAN-Hotspots der Telekom zugegriffen werden.

Sie möchten wissen, was ein vergleichbarer Tarif bei einem anderen Anbieter kostet? Mit unserem Handytarife-Vergleich können Sie beispielsweise Allnet-Flat-Tarife mit mindestens einem GB Freivolumen vergleichen.