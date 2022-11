MagentaMobil Prepaid: Allnet-Flat mit 10 GB unter 20 Euro

Telekom startet Prepaid-Tarifaktion

Bild: teltarif.de Die Deut­sche Telekom startet mit einem Prepaid-Akti­onstarif ins Weih­nachts­geschäft. Das Angebot nennt sich MagentaMobil Prepaid XL Special. Gebucht werden kann der Tarif nur online und zunächst nur im Rahmen einer Aktion, die bis zum 11. Januar 2023 läuft. Es handelt sich um eine aus Kunden­sicht verbes­serte Vari­ante des bekannten Tarifs MagentaMobil Prepaid XL.

MagentaMobil Prepaid XL Special kostet 19,95 Euro in vier Wochen, während der Stan­dard­tarif mit einem Grund­preis von 24,95 Euro in 28 Tagen zu Buche schlägt. Der Kunde spart demnach in jeden Abrech­nungs­zeit­raum 5 Euro und somit pro Jahr 65 Euro gegen­über den Kondi­tionen des herkömm­lichen MagentaMobil-Prepaid-XL-Tarifs. Der Preis­nach­lass bleibt dauer­haft erhalten, solange der Kunde den Tarif behält.

Ein Jahr lang mehr Daten­volumen

Bild: teltarif.de Wie im Stan­dard­tarif bekommen Inter­essenten auch mit MagentaMobil Prepaid XL Special eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen regulär 7 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Kunden, die sich für den Akti­onstarif entscheiden, erhalten ein Jahr lang 3 GB zusätz­liches Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Eben­falls im Tarif enthalten sind eine Flat­rate zur Nutzung der WLAN-Hotspots, die die Telekom in Deutsch­land anbietet. Dazu kommt EU-Roaming inklu­sive Daten­nut­zung in der Schweiz (für Tele­fonate fallen in der Schweiz Zusatz­kosten an). Kunden haben Zugriff auf das 5G-Netz der Telekom und surfen mit "LTE max" bzw. der maximal über 5G am jewei­ligen Aufent­haltsort mögliche Surf­geschwin­dig­keit.

Die Prepaid­karte kostet 19,95 Euro. Kunden bekommen den Kauf­preis in Form von 20 Euro Start­gut­haben wieder zurück. Das Start­gut­haben wird mit den anfal­lenden Kosten für den Tarif verrechnet. Inter­essenten, die ihre bestehende Handy­nummer von einem anderen Provider mitbringen, erhalten einen Wech­sel­bonus in Höhe von 24,95 Euro.

Konkur­renz für Voda­fone CallYa Digital

Mit dem MagentaMobil Prepaid XL Special bietet die Telekom einen Prepaid-Tarif an, der preis­lich auf dem Niveau des CallYa Digital von Voda­fone liegt. Bei Voda­fone bekommen die Kunden für 20 Euro neben der Allnet-Flat dauer­haft 15 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Bei CallYa Digital sind derzeit sogar 60 Euro Start­gut­haben inklu­sive.