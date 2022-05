Vergan­gene Woche hat die Deut­sche Telekom neue Prepaid-Tarife vorge­stellt. Ab sofort sind diese verfügbar. Kunden bekommen mehr Inklu­siv­volumen für den mobilen Inter­net­zugang und der Zugang zum 5G-Netz ist ab der Tarif­stufe M ohne Aufpreis möglich. Ist die nach wie vor knapp bemes­sene Inklu­siv­leis­tung verbraucht, so erfolgt weiterhin eine harte Daten-Drossel auf 32 kBit/s, sodass der mobile Internet-Zugang faktisch unbrauchbar ist.

Im "kleinsten" Tarif, dem MagentaMobil Prepaid S, ist erst­mals ein Daten­paket inklu­sive. Die 500 MB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum lassen sich aber weiterhin nur über LTE und nicht im 5G-Netz nutzen. Zudem wurde die Grund­gebühr von 2,95 Euro auf 4,95 Euro in vier Wochen erhöht. Neben den 500 MB Daten­volumen bekommen die Kunden eine Flat­rate für Anrufe und SMS inner­halb des Telekom-Mobil­funk­netzes sowie in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 50 Inklu­siv­minuten in andere Netze.

Neue Telekom-Prepaidtarife gestartet

Foto: teltarif.de Für Kunden, die eine SIM-Karte für ein "Reserve-Handy" suchen, das möglichst geringe laufende Kosten verur­sachen soll, sind die neuen Ange­bote somit noch weniger geeignet als die bishe­rige MagentaMobil-Prepaid-Tarif­welt. Inter­essenten, die eine grund­gebühr­freie Prepaid­karte suchen, verweist die Telekom auf ihre Discount-Tochter cong­star, die weiterhin auch einen klas­sischen 9-Cent-Tarif im Angebot hat.

Das bieten die höher­wer­tigen Tarife

Ab der Tarif­stufe M ist bei MagentaMobil Prepaid jetzt eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Die Preis­modelle unter­scheiden sich nur noch durch die Inklu­siv­leis­tung für den mobilen Internet-Zugang. Bei MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro in vier Wochen sind jetzt 3 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum enthalten, bei MagentaMobil Prepaid L für 14,95 Euro sind es 5 GB und bei MagentaMobil XL für 24,95 Euro steigt das Daten-Kontin­gent auf 7 GB.

MagentaMobil Prepaid im Überblick

Quelle: telekom.de Der Tarif MagentaMobil Prepaid Max bleibt unver­ändert. Für 99,95 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden eine echte Flat­rate für Anrufe, Kurz­mit­tei­lungen und den mobilen Internet-Zugang. Im Prepaid-Jahres­tarif für 99,95 Euro bekommen die Kunden neben einer Alle-Netze-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand jetzt monat­lich 3 GB High­speed-Daten­volumen.

In allen Tarifen ist nach wie vor die Flat­rate für die Nutzung der WLAN-Hotspots der Deut­schen Telekom enthalten. Auch EU-Roaming ist inklu­sive. In der Schweiz kann das Daten-Inklu­siv­volumen genutzt werden. Wie bei den bishe­rigen MagentaMobil-Prepaid-Ange­boten fehlt aber die Möglich­keit, die Inklu­siv­leis­tungen für Anrufe und Kurz­nach­richten in der Eidge­nos­sen­schaft zu nutzen.

In einem Ratgeber haben wir die Prepaid-Jahres­pakete verschie­dener Provider mitein­ander vergli­chen.