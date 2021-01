MagentaEINS Plus immer noch nicht für alle

Foto: Telekom Ende September hatte die Deut­sche Telekom mit MagentaEINS Plus einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk vorge­stellt. Die Kondi­tionen sind für Telekom-Verhält­nisse sehr günstig. Ab einer monat­lichen Grund­gebühr von 80 Euro bekommen die Kunden einen Fest­netz-Anschluss inklu­sive VDSL-Internet sowie einen Mobil­funk-Anschluss. Sowohl im Fest­netz als auch im Mobil­funk ist eine Allnet-Flat­rate mit echter Daten-Flat enthalten.

MagentaEINS Plus zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass der Tarif ohne lange Vertrags­lauf­zeit ange­boten wird. Dafür erfolgt die Admi­nis­tra­tion anstelle der klas­sischen Kunden­betreuung weit­gehend über eine neu gestal­tete Version des Online-Kunden­cen­ters. Das Inter­esse an MagenaEINS Plus war von Anfang an groß - anders als die Zahl derje­nigen Kunden, die den Tarif buchen können.

Die Telekom räumte schon zum Start des neuen Produkts ein, dass noch nicht alle Kunden zu MagentaEINS Plus wech­seln können. Der Konzern erklärte aber, das Angebot sukzes­sive zu erwei­tern. Sieht man einmal von tech­nischen Problemen ab, die manche poten­zielle Buchung in den ersten Tagen des neuen Konver­genz-Tarifs verhin­dert haben, so ist davon bis jetzt nichts zu spüren.

MagentaEINS Plus nicht zusammen mit MagentaTV

MagentaEINS Plus immer noch nicht für alle

Foto: Telekom Wer neben der Flat­rate für Zuhause und unter­wegs auch Fern­sehen über die Deut­sche Telekom beziehen möchte, ist auch mehr als drei Monate nach dem Start von MagentaEINS Plus außen vor. Die Telekom-Pres­sestelle bestä­tigte zwar im Dezember, das IPTV-Produkt stünde als zusätz­liches Feature bei MagentaEINS Plus ganz oben auf der Wunsch­liste. An der Reali­sie­rung werde gear­beitet. Einen Termin gebe es aber noch nicht.

Eine weitere Hürde scheinen Bestands­kunden vor sich zu haben, denn die Telekom-Pres­sestelle räumte auch ein, es sei noch unklar, inwie­weit Neukunden-Ange­bote sofort auch für bestehende Kunden zugäng­lich seien. Das räumt der Netz­betreiber auch auf seiner Webseite ein. Hier heißt es wört­lich: "Aktuell können noch nicht alle Tarife in MagentaEINS Plus wech­seln, wir entwi­ckeln das Produkt aber konti­nuier­lich weiter, um es möglichst vielen Kunden anbieten zu können."

Mag es noch akzep­tabel sein, dass ein neuer Tarif zum Start nicht für alle Kunden verfügbar ist, die diesen gerne buchen würden, so ist das mehr als ein Vier­tel­jahr nach Markt­ein­füh­rung eher pein­lich. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es die Telekom nicht sonder­lich eilig mit der Vermark­tung des Kombi-Tarifs hat, der güns­tiger ist als die rein mobile Flat­rate, die die Telekom unter dem Namen MagentaMobil XL im Angebot hat.