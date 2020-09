Die Telekom bietet ab sofort mit MagentaEINS Plus einen neuen "Alles-drin-Tarif" für Fest­netz und Mobil­funk an. Neben einer Allnet-Flat bekommen die Kunden auch eine echte Daten-Flat-

Die Deut­sche Telekom hat mit MagentaEINS Plus einen neuen Tarif für zuhause und unter­wegs vorge­stellt. Im Preis enthalten sind ein Fest­netz- und ein Mobil­funk­anschluss. Dazu kommen eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie eine echte Flat­rate für die Internet-Nutzung über den Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss. Der Vertrag ist ab 80 Euro monat­licher Grund­gebühr erhält­lich und kommt ohne Mindest­lauf­zeit aus.

Zum Start stehen zwei Tarife zur Auswahl. MagentaEINS Plus S schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 80 Euro zu Buche. Dafür bekommen die Kunden neben der Allnet-Flat­rate sowohl zuhause (über VDSL Vecto­ring) unter­wegs (über LTE und 5G) einen Internet-Anschluss mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream und bis zu 40 MBit/s im Upstream. Im Preis sind auch EU-Roaming inklu­sive Schweiz sowie monat­lich 1 GB Daten­volumen zur Nutzung außer­halb der EU.

Zum Monats­preis von 90 Euro bekommen Inter­essenten den Tarif MagentaEINS Plus M. Hier erhöht sich die Down­stream-Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf bis zu 250 MBit/s über VDSL Super Vecto­ring im Fest­netz sowie über LTE und 5G im Mobil­funk­netz. Uploads sind - wie beim MagentaEINS Plus S - mit maximal 40 MBit/s möglich. "LTE max" oder gar Gigabit-Geschwin­dig­keiten über 5G gibt es vorerst nicht, wobei das vermut­lich von den wenigsten Kunden benö­tigt bzw. nach­gefragt wird. MagentaEINS Plus vorgestellt

Foto: Telekom

Zusatz­karten für die mobile Nutzung

Klas­sische MultiSIM-Karten sind bei MagentaEINS Plus vorerst nicht vorge­sehen. Für die Daten-Nutzung mit dem Tablet oder Note­book bietet die Telekom Data Cards als Option an. Diese haben keine Mindest­lauf­zeit und kosten 10 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr. Die Data Cards haben 5 GB Daten­volumen pro Monat. Für bis zu vier Karten kann der Commu­nity-Vorteil kostenlos zuge­bucht werden. Damit bekommen die Karten eine echte Daten-Flat inner­halb Deutsch­lands sowie neben dem EU-Roaming monat­lich 1 GB Daten­volumen zur Nutzung abseits der EU- und EWR-Länder.

Die Commu­nity Card ist als weitere Option für 25 Euro im Monat erhält­lich. Für Kunden im Alter unter 18 Jahren redu­ziert sich der Preis auf 10 Euro. Die Karten bekommen eigene Rufnum­mern, eine Allnet-Flat und 5 GB High­speed-Daten­volumen inner­halb Deutsch­lands und im EU-Roaming. Wie bei den Data Cards gilt: Für bis zu vier Commu­nity Cards kann der Commu­nity-Vorteil kostenlos zuge­bucht werden. Inner­halb Deutsch­lands steht dann eine echte Date-Flat­rate zur Verfü­gung. Zudem bekommen die Kunden jeden Monat 1 GB Daten­volumen zur Nutzung außer­halb von EU und EWR.

Zwei Tarife zur Auswahl

Foto: Telekom Eine eigene Lösung bietet die Telekom auch für IoT-Anwen­dungen und Smart­wat­ches an. Zusätz­liche SIM-Karten, die auf solchen Geräten einge­setzt werden, schlagen demnach mit einer zusätz­lichen monat­lichen Grund­gebühr von 5 Euro zu Buche.

Hard­ware optional erhält­lich

Fest­netz­geräte, wie WLAN-Router, können je nach Bedarf erworben oder zukünftig auch gemietet werden. Für neue Smart­phones gibt es, neben dem Direkt­kauf, zukünftig auch die Möglich­keit diese in Raten mit null Prozent Finan­zie­rung bei wähl­barer Lauf­zeit von sechs bis 36 Monaten zu kaufen. Ein ähnli­ches Modell bietet beispiels­weise Telefónica mit o2 MyHandy an.

"Im Jahr 2014 haben wir mit MagentaEINS eine Reise ange­treten, auf der uns mitt­ler­weile mehr als 4,8 Millionen zufrie­dene und sehr loyale Kunden begleiten. Mit MagentaEINS Plus setzen wir die Reise in einer neuen Dimen­sion fort", erklärt Michael Hags­pihl, Geschäfts­führer Privat­kunden Telekom Deutsch­land. "Das erste voll inte­grierte Angebot in Deutsch­land mit Fest­netz und Mobil­funk in einem Vertrag bietet ein noch besseres Kunden­erlebnis - mit flexi­blen Lauf­zeiten, unbe­grenztem Surf­vergnügen und vielen Vorteilen für die Commu­nity." Optionale Zusatzkarten

Foto: Telekom

Start mit "ausge­wählten Kunden"

MagentaEINS Plus ist ab heute ausschließ­lich online buchbar - aller­dings nur für ausge­wählte Bestands- und Neukunden. Die Telekom will den neuen Tarif mit Kunden­feed­back stetig weiter­ent­wickeln und sukzes­sive weiteren Kunden zur Verfü­gung stellen. Inter­essenten, die das Angebot noch nicht buchen können, sollen sich vormerken lassen können. Auch weitere Vertriebs­wege wie Telekom-Shops und Handel sollen schritt­weise zu einem späteren Zeit­punkt folgen.

Vorteile für Community und Teens

Foto: Telekom Der neue Telekom-Tarif geht aus einem Beta-Test hervor, der unter der Bezeich­nung MagentaEINS Beta erst­mals im vergan­genen Jahr ausge­wählten Kunden ange­boten wurde.