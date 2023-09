Neue Apple-Software: macOS Sonoma & Bugfix fürs iPhone

Apple hat am Diens­tag­abend wie geplant die neue macOS-Version 14 veröf­fent­licht, die auch den Code­namen Sonoma trägt. Dank Conti­nuity können Nutzer ihren Mac mit Widgets von ihrem iPhone weiter anpassen. Mit der neuen Betriebs­system-Version lassen sich Widgets direkt auf dem Schreib­tisch plat­zieren. Darüber hinaus stehen neue Bild­schirm­schoner zur Verfü­gung.

Das Update für den Mac bringt darüber hinaus verbes­serte Features für Video­kon­ferenzen mit sich. So sollen sich Inhalte effek­tiver präsen­tieren und teilen lassen. Im Safari-Browser trennen Profile das Surfen nach Themen wie Arbeit, Schule, Hobbys und mehr. Mehr als in der Vergan­gen­heit will Apple den Mac mit dem neuen Spiele-Modus auch für Games empfehlen.

macOS 14 ist da

Foto: Apple Weitere Verbes­serungen bringt macOS 14 Sonoma unter anderem für die Verwal­tung von Pass­wör­tern mit sich. In den Nach­richten stehen Such­filter zur Verfü­gung. Mit intel­ligenten Einkaufs­listen in den "Erin­nerungen" soll sich die Orga­nisa­tion von Einkäufen opti­mieren lassen. Dazu stehen eine verbes­serte Auto­kor­rektur und ein neuer Hoch­leis­tungs­modus für die Bild­schirm­frei­gabe zur Verfü­gung.

iOS 17.0.2 für alle

Nachdem Apple die iOS-Version 17.0.2 Ende vergan­gener Woche zunächst für die Smart­phones der iPhone-15-Serie veröf­fent­licht hatte, steht diese Betriebs­system-Version auch für alle anderen iPhones zur Verfü­gung, die mit iOS 17 kompa­tibel sind. "Ältere" iPhones hatten am vergan­genen Donnerstag zunächst iOS 17.0.1 bekommen, um Sicher­heits­lücken zu schließen.

watchOS 10.0.2 nur für aktuelle Apple-Watch-Generation

Screenshot: teltarif.de Auf dem iPad kann die iPadOS-Version 17.0.2 instal­liert werden. Die neuen Firm­ware-Vari­anten für Smart­phones und Tablets von Apple sollen Probleme beim Umstieg auf ein neues iPhone oder iPad schließen. Hier klappte den Angaben von Apple zufolge zumin­dest in einigen Fällen die direkte Daten­über­nahme vom bisher genutzten Gerät nicht.

Ausschließ­lich für die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 steht mit watchOS 10.0.2 ein weiteres Bugfix-Update zur Verfü­gung. Bei der aktu­ellen Smart­watch-Gene­ration von Apple gab es Probleme mit der Wetter-Anzeige in den Kompli­kationen. Dieser Fehler soll nach der Instal­lation der neuen Firm­ware nicht mehr auftreten.

In einer weiteren Meldung lesen Sie unseren Test­bericht zur Apple Watch Series 9.