iOS 15.1 und macOS 12: Release Candidates verfügbar

Apple hat die Release Candi­dates von iOS 15.1 und macOS 12 zum Down­load bereit­gestellt. Die offi­ziellen Updates folgen in den nächsten Tagen.

macOS 12 vor dem offiziellen Start

Foto: Apple Zu Wochen­beginn gab es Hinweise darauf, dass Apple am kommenden Montag Updates für seine Betriebs­sys­teme veröf­fent­licht. Zumin­dest für macOS 12 hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern den 25. Oktober im Rahmen seines Special Events als Termin für die Vertei­lung an alle Kunden offi­ziell bestä­tigt. Im Anschluss an die Veran­stal­tung hat Apple auch gleich den Release Candi­date zum Down­load frei­gegeben.

Bei den Release Candi­dates handelt es sich um die Soft­ware, die wenige Tage später an alle Kunden verteilt wird. Nur wenn sich kurz­fristig noch größere Probleme zeigen, die es zu beheben gilt, werden Verän­derungen vorge­nommen. Wie iOS 15 im September erscheint auch macOS 12 zum Start nicht mit allen Features, die Apple für das neue Betriebs­system ange­kün­digt hat.

Dieses Feature kommt erst später

macOS 12 vor dem offiziellen Start

Foto: Apple Universal Control soll noch im Herbst nach­gelie­fert werden. Damit lassen sich mehrere Macs und iPads über eine gemein­same Maus und Tastatur bedienen. Zu den Neue­rungen, die ab kommenden Montag in der stabilen Version von macOS 12 Monterey zur Verfü­gung stehen werden, gehören das Private Relay, mit dem Nutzer die eigene IP-Adresse verbergen können, und die von iOS und iPadOS bekannte Fokus-Funk­tion - quasi eine Erwei­terung des Nicht-stören-Modus.

macOS Monterey läuft auf allen Macs, die auch mit macOS 11 kompa­tibel sind. Im vergan­genen Jahr hatte Apple einige ältere Computer von weiteren Feature-Updates ausge­schlossen. Macs, die neue neuen Betriebs­system-Versionen erhalten, bekommen aber in der Regel noch für einige Jahre Sicher­heits-Updates. Ähnlich geht Apple auch bei Smart­phones und Tablets vor, wie das Beispiel der im September veröf­fent­lichten iOS-Version 12.5.5 zeigt.

Updates für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV

Apple hat parallel zu macOS 12 auch die Release Candi­dates von iOS und iPadOS 15.1, watchOS 8.1 und tvOS 15.1 veröf­fent­licht. Das lässt die Vermu­tung zu, dass die offi­ziellen Updates für iPhone, iPad und iPod touch, Apple Watch und Apple TV wie erwartet eben­falls am kommenden Montag veröf­fent­licht werden.

Am Montag­abend hat Apple unter anderem eine neue Gene­ration des MacBook Pro vorge­stellt. In einem Beitrag zum Special Event von Apple lesen Sie, welche weiteren Neuheiten das Unter­nehmen gezeigt hat.