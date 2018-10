Apple stellt neues MacBook Air mit Retina-Display vor

Neues MacBook Air vorgestellt Apple hat auf seinem heutigen Special Event in New York wie erwartet eine Neuauflage des MacBook Air vorgestellt. Apple-Chef Tim Cook bezeichnete diese MacBook-Version als beliebtestes Notebook, das nun nach mehreren Jahren Pause wieder ein Upgrade erhält. Optisch erinnert das neue MacBook Air an das bekannte 12-Zoll-MacBook.

Die wichtigste Neuerung des Notebooks ist das Retina-Display, das es nun erstmals beim MacBook Air gibt. Das Display hat eine Diagonale von 13,3 Zoll und soll mehr als vier Millionen Pixel darstellen können. Das Gerät hat die vierfache Display-Auflösung im Vergleich zum bislang bekannten Modell des MacBook Air.

Eine weitere Neuerung ist die durch den T2-Chip ermöglichte Touch-ID, die beispielsweise auch die aktuelle Generation des MacBook Pro mit sich bringt. Anders als das 12-Zoll-MacBook bietet das neue MacBook Air nicht nur eine, sondern zwei USB-C- bzw. Thunderbolt-3-Anschlüsse.

Butterfly-Tastatur wie bei den anderen aktuellen MacBooks

Das neue MacBook Air hat zudem die Butterfly-Tastatur an Bord, die auch die anderen aktuellen Apple-Notebooks bietet. Diese Tastatur stand in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Ausfällen in der Kritik. Nicht zuletzt wurde auch das Touchpad überarbeitet. Zudem lassen sich 5K-Monitore an das Laptop anschließen. Die verbauten SSDs sind nach Apple-Angaben mehr als 60 Prozent schneller als beim Vorgänger und das Notebook soll auf einer Akku-Ladung bis zu 13 Stunden durchhalten. Hergestellt wird das neue MacBook Air laut Apple aus zu 100 Prozent recyceltem Aluminium. Es handele sich um den "grünsten Mac aller Zeiten". Ab 7. November soll das neue MacBook Air erhältlich sein. Vorbestellungen werden ab sofort zu Preisen ab 1199 US-Dollar angenommen. Das neue Laptop kommt mit 8 GB Arbeitsspeicher und mindestens 128 GB Speicherplatz für Betriebssystem, Anwendungen und Daten.

Umfangreiches Update für Mac Mini

Neben dem MacBook Air hat Apple auch eine Neuauflage des Mac Mini vorgestellt. Wie erwartet wird der Computer hardwaretechnisch umfangreich aufgerüstet, sodass er nicht mehr als günstiges Einsteiger-Modell durchgeht. So bekommt jeder Mac Mini mindestens vier Kerne, optional wird der Computer auch mit sechs Kernen erhältlich sein.

Auch der Mac Mini bekommt den T2-Sicherheits-Chip. Der Rechner wird mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Flash-Speicher erhältlich sein. Die Grundversion ist ab 799 Dollar erhältlich. Vorbestellungen sind ab heute möglich, ab 7. November wird der neue Mac Mini, der ebenfalls aus zu 100 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt wird, ausgeliefert.