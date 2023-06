MacBook Air: So viel kostet Apples 15-Zoll-Modell im Detail

Apple präsen­tierte gestern im Rahmen der alljähr­lichen Entwick­ler­kon­ferenz WWDC unter anderem ein neues MacBook-Air-Modell mit größerem Bild­schirm. Im Gegen­satz zum Vorgänger verfügt das neue Mac-Book-Air neben der Eigen­ent­wick­lung M2-Chip über ein Display mit 15-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale.

Ab sofort kann der flache Computer bestellt werden. In unserem Test­fall wurde als Liefer­datum der 13. Juni ange­geben. Wir haben uns die Preise des MacBook Air mit 15-Zoll-Display im Detail ange­schaut.

So viel kostet das neue MacBook Air 15 Zoll

Das neue MacBook Air 15 Zoll

Bild: Apple Es liegt auf der Hand, dass das MacBook Air mit größerem Bild­schirm höhere Anschaf­fungs­kosten verur­sacht als der Vorgänger mit 13-Zoll-Display. Beim neuen Laptop geht es los mit einem Preis in Höhe von 1599 Euro. Dafür gibt es eine Ausstat­tung unter anderem mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256-GB-SSD-Spei­cher. Wer aufsto­cken will, muss entspre­chend mehr Geld bezahlen. So können die Kosten schnell in die Höhe gehen.

Wählt man das MacBook Air 15 Zoll statt­dessen mit 16 GB Arbeits­spei­cher aus, entspricht das einem Aufpreis von 230 Euro. Bei der Wahl von 24 GB Arbeits­spei­cher sind es sogar 460 Euro.

Wer 512 GB SSD-Spei­cher statt 256 GB haben möchte, zahlt dafür eben­falls einen Aufpreis in Höhe von 230 Euro. Und so geht es weiter: Für 1 TB Spei­cher sind es 460 Euro, und für 2 TB-SSD-Spei­cher wird ein happiger Aufpreis in Höhe von 920 Euro fällig. Sie sollten sich also vor dem Kauf gut über­legen, wie viel Spei­cher Sie tatsäch­lich künftig benö­tigen und ob Sie mit weniger auskommen können, um beim Kauf Geld zu sparen.

Statt des 35W-Stan­dard-Adap­ters zum Aufladen des Akkus mit zwei USB-C-Ports können Sie auch ein 70W-Netz­teil - aber nur mit einem USB-C-Anschluss - bei der Konfi­gura­tion des MacBook Air 15 Zoll im Apple Online-Store auswählen. Zusätz­liche Kosten für diese Wahl­option wurden uns nicht ange­zeigt.

Weitere kosten­pflich­tige Optionen

Wollen Sie gleich ein Soft­ware-Paket mitbe­stellen, können Sie Final Cut Pro (349,99 Euro) und Logic Pro (229,99 Euro) auswählen. Wer auf Apple Care+ Wert legt, kann sich entweder für den jähr­lichen Schutz bis zur Kündi­gung in Höhe von 89,99 Euro (pro Jahr) oder den 3-Jahres-Tarif für 249 Euro entscheiden.

Die verfüg­baren Farben des MacBook Air 15 Zoll sind „Mitter­nacht“, „Polar­stern“, „Space Grau“ und „Silber“.

