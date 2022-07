MacBook Air 2022 mit M2-Chip ab heute vorbestellbar

Apples dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz WWDC diente nicht nur als Platt­form, um einen Ausblick auf die künf­tigen Soft­ware-Neuheiten von iOS, iPadOS und Co. zu geben, sondern auch zur Neuvor­stel­lung von MacBook Pro und MacBook Air mit dem M2-Chip.

Die Vorbe­stel­lungen des MacBook Pro 2022 star­teten am 17. Juni, der Kauf des MacBook Air 2022 ist bislang noch nicht frei­geschaltet. Wie Apple jetzt mitteilt, wird sich das in Kürze ändern.

Vorbe­stel­lungen in Kürze möglich

MacBook Air 2022

Bild: Apple Das MacBook Air 2022 möchte im Gegen­satz zum Vorgänger aus dem Jahr 2020 nicht nur mit dem neuen M2-Prozessor glänzen, sondern auch mit einem Re-Design. Auffäl­ligstes Merkmal des neuen Designs ist die Notch im Display, mit der nun auch das Air optisch ein Teil der MacBook-Pro-Familie 2021 wird. Das Alumi­nium-Gehäuse des MacBook Air 2022 soll sich beson­ders stabil anfühlen und nur 11,3 mm dünn sein. Das vom Hersteller ange­gebene Gewicht des Gesamt­pakets liegt bei 1,2 Kilo­gramm. Für Anschlüsse bietet der 13,6 Zoll große Computer zwei vom Typ Thun­der­bold und einen 3,5 mm Klin­ken­ste­cker. Im Liefer­umfang enthalten ist ein 30W-USB-C-Netz­teil, das über MagSafe mit dem MacBook Air 2022 verbunden wird. Zum Entsperren des Displays gibt es einen TouchID-Button.

Die Basis-Version des MacBook Air 2022 kostet 1499 Euro. Je nach Konfi­gura­tion steigen die Anschaf­fungs­kosten aber schnell in die Höhe. Die Preise des MacBook Air 2022 im Detail haben wir in einer weiteren News für Sie zusam­men­gefasst. Dort erfahren Sie auch, was das MacBook Pro 2022 mit M2-Chip kostet. Die Vorbe­stel­lung des MacBook Air 2022 beginnt heute um 14 Uhr. Ausge­lie­fert werden soll das MacBook Air 2022 eine Woche später ab dem 15. Juli.

Alter­native auch aus dem eigenen Haus

Durch Re-Design erscheint das MacBook Air 2022 moderner als der Vorgänger. Trotzdem sollten Sie sich vor dem Kauf des neuen Air über­legen, wofür Sie den Laptop wirk­lich benö­tigen. Wer das Gerät für Office-Anwen­dungen, zum Surfen oder zum Videos schauen braucht, dürfte die Leis­tung des Prozes­sors nicht unbe­dingt ausnutzen. In der Regel dürften Sie dann auch mit dem älteren Modell klar­kommen. Und das ist mit Markt­preisen von unter 1000 Euro schon deut­lich güns­tiger zu bekommen als das MacBook Air 2022.

Wir empfehlen Ihnen nach Möglich­keit, MacBook Air 2020 und MacBook Air 2022 bei einem Händler vor Ort auszu­pro­bieren. Mit Glück können Sie beide neben­ein­ander stellen und sehen den Design-Unter­schied auf den ersten Blick. Dann können Sie entscheiden, ob unter anderem ein modernes Design den Aufpreis wert ist oder die alte Optik auch noch für Ihre Zwecke ausreicht.

iPhone 14 und Co. werden auf der Herbst-Keynote erwartet. Dort könnte auch die Apple Watch Series 8 vorge­stellt werden. Was unter anderem neu sein soll, lesen Sie in einer weiteren News.