Check: MacBook Air bei Amazon zum Schnäppchenpreis

In der vergan­genen Woche stellte Apple das MacBook Air (2022) vor. Neu zum Vorgänger sind unter anderem die Display-Ausspa­rung in Form einer Notch, wie sie von den iPhones und dem MacBook Pro (2021) bekannt ist, sowie der neu vorge­stellte M2-Chip. Dabei handelt es sich um den Nach­folger des M1-Chips, den Apple als Eigen­ent­wick­lung im Jahr 2020 einführte. Der M2-Chip verspricht noch mehr Leis­tung und Effi­zienz. Nun ist es aber so, dass bereits der M1-Chip vielen Testern posi­tive Bewer­tungen entlockte. Und je nach Anwen­dung dürften die Leis­tungs­reserven beider Chips unter Umständen gar nicht ausge­nutzt werden.

Das MacBook Air (2022) mit dem M2-Chip startet preis­lich bei rund 1500 Euro. Die Verfüg­bar­keit ist auf nächsten Monat gesetzt. Details und Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten können jetzt schon im Online-Store von Apple begut­achtet werden. Der Vorgänger war güns­tiger zu bekommen und kostet auch bei Apple weiterhin ab 1199 Euro. Bei anderen Händ­lern ist das Modell aber schon deut­lich güns­tiger erhält­lich, wie derzeit beim Amazon. Handelt es sich dabei um den güns­tigsten Markt­preis?

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Elek­tronik­arti­keln sehr schnell ändern können. Die Preise, auf die wir verweisen, können zu einem späteren Zeit­punkt verän­dert sein. Deshalb gilt der nach­fol­gende Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt.

MacBook Air (2020) bei Amazon: Lohnt sich das Angebot?

MacBook Air 13 Zoll (2020) bei Amazon

Bild: Amazon, Screenshot: teltarif.de In unserem Preis­ver­gleich geht es konkret um das MacBook Air 2020, 13 Zoll mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB SSD-Spei­cher in der Farbe Space Grau. Dieses Modell hat eine unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung in Höhe von 1199 Euro. Da der mobile Rechner schon etwas länger erhält­lich ist, liegen die Markt­preise unter der Empfeh­lung des Herstel­lers. Unserer Erfah­rungen nach schwankte der Preis für diese Vari­ante immer mal wieder im Preis - mal 999 Euro, mal 934 Euro, mal 925 Euro.

Amazon bietet das Modell in der genannten Vari­ante derzeit zum Preis von 899 Euro an. Das ist ein sehr guter Deal für ein Note­book dieser Klasse. Wer ein solches Modell beispiels­weise vorwie­gend für Office-Anwen­dungen nutzt, dürfte auf die zusätz­liche Power des M2-Chips des neuen MacBook Air (2022) verzichten können und spart zudem eine beacht­liche Summe Geld. Auch das 2022er-MacBook fällt wahr­schein­lich mit der Zeit im Preis, kostet aber erst einmal rund 1500 Euro, was eine Diffe­renz von 600 Euro gegen­über dem Amazon-Preis für das Basis­modell der Vorgän­ger­vari­ante entspricht. Es handelt sich dabei um den derzeit besten Markt­preis. Der Händler Galaxus ist mit dem Amazon-Preis aber schon mitge­zogen, bei anderen Händ­lern wie Euro­nics kostet das MacBook Air (2020) derzeit rund 931 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Neben dem MacBook Air (2022) stellte Apple auch ein neues MacBook Pro (2022). Die Preise beider neuen Modelle im Detail haben wir in einer weiteren News aufge­schlüs­selt.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.