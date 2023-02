DAB+: Regionales Programmangebot im Kabel ausgebaut

M-net hat sein DAB+-Programm­angebot in den Kabel­netzen in drei baye­rischen Regionen erwei­tert. Insge­samt 35 Programme werden jetzt einge­speist.

M-net speist seit Herbst 2019 Hörfunk­pro­gramme im DAB+-Stan­dard in einige seiner Kabel­netze ein. Zuvor führte der regio­nale Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister bereits einen internen Test­lauf durch. Waren zunächst 16 Hörfunk­pro­gramme in rund 60.000 Kabel­haus­halten in München verfügbar, so hat M-net das Angebot vor wenigen Tagen erwei­tert.

Zum Kabel­netz in der baye­rischen Landes­haupt­stadt gesellten sich mitt­ler­weile die von M-net betrie­benen Netze in Augs­burg und Mittel­franken (Nürn­berg, Erlangen). Somit können inzwi­schen etwa 76.500 ange­schlos­sene Kabel­haus­halte die digi­talen Hörfunk­sender empfangen. Jetzt hat der Netz­betreiber auch das Programm­angebot erwei­tert.

Zweiter Multi­plex für DAB+ im Kabel

Wie die M-net-Pres­sestelle mitteilte, werden mitt­ler­weile 35 Hörfunk­pro­gramme im DAB+-Stan­dard in die Breit­band­ver­teil­netze der Firma einge­speist. Waren die ersten 16 Programme im Kanal 13B zu empfangen, so wird jetzt auch der Kanal 13A für die Kabel­ein­spei­sung genutzt, um die 19 zusätz­lichen Radio­kanäle anzu­bieten.

Neben den Programmen des Baye­rischen Rund­funks speist M-net die bayern­weit sendenden Privat­radios Arabella Bayern, Radio Galaxy, Radio Teddy und Rock Antenne Bayern ein. Dazu kommen zahl­reiche Lokal­radios aus München und Ober­franken. Es fehlen aber die Lokal­sender für Mittel­franken und den Groß­raum Augs­burg.

Eben­falls nicht zum DAB+-Programm­angebot im Kabel­netz von M-net gehören bislang die Programme von Deutsch­land­radio, bundes­weite Privat­sender und Radio­sta­tionen aus Nach­bar­regionen der versorgten Kabel­netze (Südwest­rund­funk, Öster­rei­chi­scher Rund­funk etc.), die den Mehr­wert des Ange­bots noch stei­gern könnten.

DVB-C vs. DAB+

Die meisten anderen Kabel­netz­betreiber bevor­zugen den DVB-C-Stan­dard für die digi­tale Kabel­ver­brei­tung von Hörfunk­pro­grammen. Nach­teil: Wenn es speziell um den Radio­emp­fang geht, gibt es nur wenige passende Endge­räte wie zum Beispiel den Cable­star 100 von TechniSat, mit dem sich bestehende HiFi-Anlagen aufrüsten lassen.

Die von M-net verbrei­teten Sendungen können mit jedem DAB+-Radio empfangen werden, das über einen Anschluss für eine externe Antenne verfügt. Diese Geräte taugen nicht nur für den Empfang im Kabel­netz, sondern können auch für den terres­tri­schen Empfang von DAB+ genutzt werden.

Über Antenne ist die Programm­aus­wahl in München, Augs­burg und Nürn­berg/Erlangen noch größer, da auf diesem Weg beispiels­weise auch die beiden bundes­weiten Multi­plexe zu empfangen sind. Dafür gibt es bei M-net einige Programme, die terres­trisch nicht oder nur schwach zu empfangen wären, wie ein Blick auf die vom Netz­betreiber veröf­fent­lichte Sender­liste zeigt.

In einer weiteren Meldung zeigen wir Alter­nativen zum UKW-Kabel­radio auf, das in den kommenden Monaten beispiels­weise aus den letzten Voda­fone-Netzen verschwindet.