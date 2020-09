Digitalradio DAB+ jetzt auch in Luxemburg gestartet

Mit Luxem­burg hat das letzte deut­sche Nach­bar­land jetzt auch das Digi­tal­radio DAB+ einge­führt. In der vergan­genen Woche ist der Test­betrieb des natio­nalen DAB+-Multi­plex in Luxem­burg mit Programmen gestartet. Wir sagen, welche Programme zu hören sind und wo ein Empfang auch in Deutsch­land möglich ist.

Mit Luxem­burg hat das letzte deut­sche Nach­bar­land jetzt das Digi­tal­radio DAB+ einge­führt. In der vergan­genen Woche ist der Test­betrieb des natio­nalen DAB+-Multi­plex in Luxem­burg mit acht Programmen gestartet.

Privat­radios, nicht-kommer­zielle Sender und ein öffent­lich-recht­liches Programm

Neben den beiden RTL-Sendern RTL Radio (deutsch) und RTL Radio Letze­buerg (luxem­bur­gisch) nutzen auch die Privat­sender Eldo­radio, L'essen­tiele Radio und Radio Latina, die nicht-kommer­ziellen Sender Radio ARA und Peiteng on Air sowie das öffent­lich-recht­liche Kultu­radio 100,7 die Möglich­keit das Digi­tal­radio auszu­testen. Gesendet wird von den Sende­anlagen Dude­lange (10 kW) und Hosingen (0,5 kW) im Kanal 7B. Für den Regel­betrieb sind zudem Füll­sender vorge­sehen, unter anderem für Echter­nach oder Wasser­billig. Dann könnte sich aber auch die Programm­bele­gung ändern, denn der Test­betrieb ist für die Veran­stalter kostenlos. Eldoradio sendet jetzt auch über DAB+

Screenshot: Michael Fuhr Die RTL-Tochter Broad­cast Center Europe (BCE) als Netz­betreiber hat den Test am 18. September gestartet, zunächst im Labor, seit vergan­gener Woche auch on Air. Der Test­betrieb läuft zunächst befristet für drei Monate. Das Projekt soll die Möglich­keiten von DAB+ für eine flächen­deckende Versor­gung und neue Radio­pro­gramme aufzeigen. Ein Regel­betrieb sei laut BCE ab dem Früh­jahr 2021 möglich.

RTL Radio startet auch in Deutsch­land auf DAB+

Auch Hörer in Deutsch­land profi­tieren von der neuen Viel­falt. Vor allem in Höhen­lagen ist im Saar­land und in Rhein­land-Pfalz vieler­orts ein Empfang des DAB+-Muxes möglich. Das deutsch­spra­chige Programm von RTL Radio wird dabei schon vor dem Start des 2. Bundesmux in Deutsch­land digital-terres­trisch verbreitet - in Luxem­burg mit der regio­nalen Vari­ante, die auch auf den UKW-Frequenzen 93,3 und 97,0 MHz zu hören ist.