Hört aufs Wort: Luminea Smart-Rollladensteuerung von Pearl

Pearl hat mit der Luminea Roll­la­den­steue­rung seinen neuesten Beitrag zum Thema Smart Home vorge­stellt. Das per App und Stimme nutz­bare Produkt kostet unter 23 Euro und ist ab sofort verfügbar.

Luminea Rollladensteuerung mit Smartphone-Bedienung

Bild: Pearl Pearl erwei­tert seine Smart-Home-Marke Luminea um eine per App und Sprache bedien­bare Roll­la­den­steue­rung. Das Produkt wird direkt an die vorhan­dene Roll­laden-Elek­tronik ange­schlossen und ersetzt mit seiner Unter­putz-Bauweise den vorhan­denen Schalter.

Anschlie­ßend lässt sich die Jalousie per Android- oder iOS-Mobil­gerät, Alexa-Laut­spre­cher, Siri, Google Assi­stant oder berüh­rungs­emp­find­li­chen Tasten kontrol­lieren.

Die Luminea Home Control Roll­la­den­steue­rung schlägt mit 22,81 Euro zu Buche. Wer seine komplette Wohnung ausstatten möchte, findet 2er- und 4er-Sets im Sorti­ment. Über Amazon wird das Produkt eben­falls verkauft.

Güns­tige Smart-Home-Erwei­te­rung für den Roll­laden

Luminea Rollladensteuerung mit Smartphone-Bedienung

Bild: Pearl Der deut­sche Versand­händler Pearl ist vor einiger Zeit auf den Zug der Heim­ver­net­zung aufge­sprungen. Unter der Marke Luminea offe­riert der Online­shop zahl­reiche Smart-Home-Artikel von der Glüh­lampe über die Steck­dose bis hin zu diversen Sensoren. Eine via WLAN vernetzte Bedie­nung für Jalou­sien fehlte bislang im Angebot – was sich jetzt ändert.

In einer Pres­se­mit­tei­lung weist Pearl auf die Verfüg­bar­keit der Luminea Home Control Roll­la­den­steue­rung hin. Ein Exem­plar kostet 22,81 Euro, zwei Stück 44,68 Euro und vier Stück schließ­lich 86,43 Euro. Zusätz­lich fallen 1,95 Euro Versand­kosten an.

Das Smart-Home-Gerät an sich kommt mit einer Glas­ver­klei­dung und beleuch­teten Tasten daher. Gefunkt wird über WLAN 802.11 b/g/n via 2,4 GHz. Sowohl für Android als auch für iOS steht die kosten­lose App Elesion zur Verfü­gung, mit der sich nicht nur die Roll­la­den­steue­rung, sondern sämt­liche Artikel des Luminea-Sorti­ments vernetzen lassen. So ist eine Erstel­lung von Auto­ma­tismen diverser Geräte möglich. Etwa, dass sich nach dem Herun­ter­lassen des Roll­la­dens die Wohn­zim­mer­lampe einschaltet.

Die Konkur­renz ist groß

Installierte Luminea Rollladensteuerung

Bild: Pearl Das Angebot von Pearl mutet fair an, aller­dings gibt es zahl­reiche Offerten anderer Hersteller zu einem ähnli­chen Kosten­faktor. Bei Amazon zeigen sich beispiels­weise die Käufer der 22,99 Euro kostenden Home­cube-Roll­la­den­steue­rung mit 4,5 von 5 Sternen (derzeit 282 Bewer­tungen) sehr zufrieden.

Wer ein Zwei­er­pack möchte, kommt mit dem ANCCY WLAN Roll­la­den­schalter für 37,99 Euro günstig davon. Dieses Produkt hat den Groß­teil der Konsu­menten eben­falls nicht enttäuscht (4,5 Sterne, 300 Bewer­tungen). Erste Alltags­tests müssen zeigen, ob die Luminea Roll­la­den­steue­rung ähnlich begeis­tert.

Vernetzte Türklin­geln, Heizungen, Gara­gen­tore: Für manche smarte Technik muss man Haus-Eigen­tümer sein - aber nicht immer. Wir zeigen auf, welche Smart-Home-Kompo­nenten Sie beden­kenlos als Mieter nutzen können.