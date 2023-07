Miles & More Kreditkarte: Bleibt Google Pay erhalten?

Lufthansa und Deutsche Bank arbeiten zusammen

Foto: Lufthansa Group Die Luft­hansa Miles & More Kredit­karte wird derzeit von der DKB heraus­gegeben. Sie ist seit Herbst 2019 auch mit Apple Pay und Google Pay nutzbar. Jetzt stehen Ände­rungen bevor, von denen Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen betroffen sind. Ab Mitte 2025 kommt die Kredit­karte von der Deut­schen Bank. Kunden bekommen weiterhin Master­cards, nachdem sich Deut­sche Bank und Master­card im Bewer­ber­ver­fahren durch­gesetzt haben.

Kunden, die bereits eine Luft­hansa Miles & More Credit Card besitzen, können ihre Karten weiter nutzen, bis der Wechsel zur Deut­schen Bank ansteht. Zum Über­gangs­zeit­punkt sollen Kunden recht­zeitig infor­miert werden. Beim Umstieg auf die neue Karte ändert sich nicht nur das Ablauf­datum, sondern auch die Kredit­kar­ten­nummer. Das müssen Anwender beachten, wenn sie beispiels­weise die Karte bei Online-Händ­lern hinter­legt haben.

Bleibt Google Pay erhalten?

Foto: Lufthansa Group Auch bei Apple Pay und Google Pay muss die bishe­rige, von der DKB ausge­stellte Kredit­karte gelöscht und die neue Karte von der Deut­schen Bank manuell hinzu­gefügt werden. Dabei bleibt abzu­warten, ob Kunden nach dem Banken­wechsel bei Miles & More Google Pay über­haupt noch nutzen können. Ihren eigenen Kunden bietet die Deut­sche Bank zwar Apple Pay an. Auf der Android-Platt­form setzt das Kredit­institut aber auf eine eigene Bezahl-App.

Wie die Luft­hansa Group mitteilte, sollen die bisher von der Miles & More Kredit­karte bekannten Leis­tungen auch nach dem Wechsel von der DKB zur Deut­schen Bank als Partner bestehen bleiben. Als Beispiele nennt das Unter­nehmen das Sammeln von Prämi­enmeilen auf den Kredit­kar­ten­umsatz, die unbe­grenzte Gültig­keit von Prämi­enmeilen und ein Premium-Versi­che­rungs­paket. Für die Zukunft geplant seien zusätz­liche Versi­che­rungs­leis­tungen und noch nicht näher genannte Ange­bote, die laut Luft­hansa Group "nach­hal­tige Konsum­entschei­dungen unter­stützen".

Advanzia Bank als Miles & More Partner in Italien

Miles & More Kredit­karten wurden im Februar 1999 in Deutsch­land einge­führt, inzwi­schen werden sie in 20 weiteren Ländern genutzt. In Italien ist seit diesem Jahr die Advanzia Bank Partner der Luft­hansa.

Neben Apple und Google bietet beispiels­weise auch Samsung einen eigenen mobilen Bezahl­dienst an. Wir haben auspro­biert, wie sich Samsung Pay auf ein neues Smart­phone umziehen lässt.