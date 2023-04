Lufthansa Flynet im neuen Test: Bis zu 15 MBit/s

In den vergan­genen Jahren haben wir den Internet-Zugang im Flug­zeug immer wieder Tests unter­zogen. Unab­hängig davon, ob wir das WLAN-Internet auf Flügen inner­halb Europas oder auf der Lang­strecke getestet haben, war der Online-Zugang oft unzu­ver­lässig. Nach mehreren Jahren Corona-Pause wagten wir auf einem (privaten) Flug von Frank­furt am Main nach Palermo einen neuen Test.

Seit unserem letzten Versuch, Luft­hansa FlyNet zu nutzen, hat sich einiges getan. Zum einen kann der Zugang - wie berichtet - jetzt auch vorab per App gebucht werden. Zum anderen steht auch ein ausdrück­lich für Strea­ming bestimmter Tarif wieder zur Verfü­gung. Dieser kostet bei einer Flug­dauer unter 90 Minuten 10 Euro und bei einem Flug, der länger als einein­halb Stunden dauert, 2 Euro mehr. Internet im Flugzeug

Foto: teltarif.de

Luft­hansa bietet Strea­ming-Tarif wieder an

Das Angebot nennt sich "FlyNet Stream" und soll Surf- und Down­load-Geschwin­dig­keiten von bis zu 15 MBit/s im Down­stream ermög­lichen. Luft­hansa wirbt auf seiner Webseite mit der Möglich­keit für "noch schnel­leres Surfen sowie Strea­ming von Play­lists und Videos". Eine Limi­tie­rung des Daten-Kontin­gents gibt es bei FlyNet Stream nicht. Wir haben mit einem iPhone 14 Pro Max auspro­biert, wie der Dienst in der Praxis funk­tio­niert.

Die Möglich­keit, den Internet-Zugang vorab per App zu buchen, haben wir nicht in Anspruch genommen. Zu oft kam es in der Vergan­gen­heit vor, dass der WLAN-Hotspot über den Wolken dann doch nicht funk­tio­niert hat. Die Bestel­lung klappte an Bord aber problemlos. Zu diesem Zweck haben wir das Smart­phone mit dem FlyNet-Hotspot verbunden und einen Internet-Browser (in unserem Fall war das Google Chrome) geöffnet. Stream-Tarif für 12 Euro

Screenshot: teltarif.de

Drei Optionen zur Auswahl

Über die Webseite luft­hansa-flynet.com, die auch ohne gebuchten Tarif aufge­rufen werden kann, wurden zunächst die drei auf unserem Flug verfüg­baren Preis­modelle ange­boten: FlyNet Chat mit maximal 150 kBit/s für 3 Euro, FlyNet Mail & Surf mit bis zu 600 kBit/s für 7 Euro und eben FlyNet Stream mit bis zu 15 MBit/s für 12 Euro.

Die Bezah­lung war mit Kredit­karte und Apple Pay möglich. Letz­teres klappte "vor Corona" noch nicht. Wer Luft­hansa-Meilen sammelt und ein ausrei­chendes Kontin­gent (1000, 2300 oder 4000 Meilen) zur Verfü­gung hat, kann die Kosten für den Internet-Zugang über den Wolken auch darüber bezahlen. Luft­hansa weist auf der Buchungs­seite darauf hin, dass der Tarif von der T-Mobile Hotspot GmbH bereit­gestellt wird.

Auf Seite 2 lesen Sie, welche Perfor­mance wir bei Luft­hansa Flynet in der Praxis erreicht haben. 1 2