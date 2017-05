Telekom und Lufthansa: WLAN im Flugzeug ab 3 Euro pro Flug

Im Januar startete der Testbetrieb für Lufthansa FlyNet auf der Kurz- und Mittelstecke. Jetzt geht das in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom realisierte Angebot auch offiziell an den Start. Dabei steht der Internet-Zugang im Flugzeug neben der Lufthansa auch bei Austrian Airlines zur Verfügung. Bei Eurowings soll der Dienst in wenigen Wochen ebenfalls zur Verfügung stehen, ein Angebot bei Swiss auf der Kurz- und Mittelstrecke wird ebenfalls geprüft.

19 Lufthansa-Flugzeuge der Airbus A320-Flotte, 31 Maschinen von Austrian Airlines und 26 Eurowings-Flugzeuge wurden bislang nach Angaben der Deutschen Telekom mit der dafür notwendigen WLAN-Technologie und den Satelliten-Antennen ausgestattet. Sukzessive sollen weitere Maschinen hinzukommen, so dass der Internet-Zugang über den Wolken bis Mitte 2018 zumindest bei der Lufthansa auf allen Flügen zur Verfügung stehen könnte.

Das Service-Login-Portal wird auf der WLAN-Plattform der Deutschen Telekom betrieben. Dabei können die Fluggäste den Online-Zugang mit ihren eigenen mobilen Endgeräten, beispielsweise einem Smartphone, einem Tablet oder einem Notebook, verwenden. Anders als auf der Langstrecke gibt es keine nach Nutzungszeiten gestaffelten Tarife. Stattdessen stehen drei unterschiedliche Preismodelle zur Verfügung, die sich an den Nutzungsszenarien der Kunden orientieren und jeweils für den Flug gelten, auf dem man sich gerade befindet.

Diese Tarife sind verfügbar

Lufthansa FlyNet auf der Kurz- und Mittelstrecke Bei Lufthansa sind die Pakete FlyNet Message für 3 Euro, FlyNet Surf für 7 Euro und FlyNet Stream für 12 Euro pro Flugstrecke verfügbar. Austrian Airlines will die Pakete unter den Namen myAustrian FlyNet Message, myAustrian FlyNet Surf und myAustrian FlyNet Stream zu den gleichen Preisen anbieten. Abgerechnet werden die Internet-Zugänge über die Kreditkarte oder Bezahldienste wie PayPal. Künftig soll die Bezahlung mit Meilen aus dem Bonusprogramm der Fluggesellschaften oder über Roaming-Partner möglich sein.

Bislang gibt es noch keinen näheren Angaben zu Übertragungsgeschwindigkeiten und möglichen Beschränkungen bei der Datenübertragung. Zu FlyNet Message erklärt Lufthansa, der Tarif sei für Dienste wie WhatsApp, Hangouts, iMessage, WeChat, Line oder Snapchat bestimmt, nicht aber beispielsweise für den Austausch von Sprachnachrichten. FlyNet Surf richte sich an Kunden, die im Internet surfen wollen, während FlyNet Stream auch für Dienste wie YouTube, Netflix, Spotify, Deezer und Napster offenstehe.

Das Internetangebot der Lufthansa-Group-Fluggesellschaften und ihrem Technologie-Partner Inmarsat basiert auf der neuesten Ka-Band-Technologie. Die Telekom als Provider für den Internet-Zugang arbeitet seit geraumer Zeit daran, den Kunden das Surfen oberhalb der Wolkendecke auch auf Kurz- und Mittelstreckenflügen zu ermöglichen. Insgesamt habe man bereits 13 Fluggesellschaften als Partner gewonnen, die den Dienst ebenfalls anbieten. In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Testbericht zu Lufthansa Flynet.