So soll der Personalausweis in die Luca App kommen

Die Luca App hat ein Update mit neuen Funk­tionen erhalten. Demnächst soll die Anwen­dung auch den Perso­nal­aus­weis ersetzen - zumin­dest als Iden­titäts­nach­weis in der Gastro­nomie.

Wie berichtet wollen die Heraus­geber der Luca App ihr Geschäfts­modell sukzes­sive erwei­tern. Einige Bundes­länder haben bereits ange­kün­digt, ihre Verträge zur Nutzung der Smart­phone-Anwen­dung auslaufen zu lassen. In vielen Regionen Deutsch­lands wird auf die Erfas­sung von Kontakt­daten in der Gastro­nomie oder auf Veran­stal­tungen mitt­ler­weile verzichtet. Damit wird die Luca App in der bishe­rigen Form über­flüssig.

Die Macher der umstrit­tenen App wollen mit neuen Ange­boten für Gastro­nomen punkten und beispiels­weise auch Bezahl­mög­lich­keiten inklu­sive einer Trink­geld-Funk­tion anbieten. Für die Fälle, in denen die Erfas­sung von Kontakt­daten noch erfor­der­lich ist, soll die Luca App in Zukunft nicht nur die Check-In-Funk­tion bieten, sondern auch den Iden­titäts­nach­weis ermög­lichen.

"Wir geben der Gastro­nomie digi­tale Mittel an die Hand, mit denen sie effi­zienter und kosten­güns­tiger arbeiten und nach den ganzen Lock­downs leichter wieder auf Vor-Corona-Niveau kommen kann. Neben der Inte­gra­tion von Bezahl-Services gehört dazu die unkom­pli­zierte ID-Lösung, die wir nun mit IDnow bereit­stellen", sagt Patrick Hennig, Geschäfts­führer culture4life GmbH, Betreiber der Luca App. Luca App wird zum digitalen Personalausweis

Foto: IDnow

So soll die Luca App als Perso-Ersatz funk­tio­nieren

Luca-App-Nutzer sollen sich über die App von IDnow auf Wunsch einmalig iden­tifi­zieren können. Die digi­tale Iden­tität werden lokal auf dem Smart­phone verschlüs­selt gespei­chert. Weder die Betreiber der Luca App, noch IDnow haben den Angaben zufolge Zugriff auf die Daten des Anwen­ders.

In der Luca App werde eine Verknüp­fung mit dem Impf­nach­weis vorge­nommen. Nur die iden­tifi­zierte Person habe danach die Möglich­keit, den Check-In inklu­sive Iden­titäts­nach­weis mittels Gesichts­erken­nung oder Finger­abdruck-Scanner des Smart­phones vorzu­nehmen. So soll das zusätz­liche Vorzeigen des Ausweises über­flüssig werden.

Mittei­lungen und Post­leit­zahlen-Abgleich

Wenn genau der digi­tale Perso­nal­aus­weis in der Luca App startet, wurde noch nicht bekannt­gegeben. Mit dem bereits ab sofort verfüg­baren App-Update steht ein neuer Meldungen-Tab zur Verfü­gung. Hier können künftig Mittei­lungen von Gesund­heits­ämtern und vom Luca-System ange­zeigt werden.

Eben­falls neu ist ein Post­leit­zahlen-Abgleich, den der Anwender - falls er das möchte - selbst akti­vieren muss. Dadurch soll es möglich werden, neue und regional begrenzte Features aufzu­zeigen und frei­zuschalten. Auch hierfür gilt, dass die Verar­bei­tung nur lokal auf dem Smart­phone statt­findet.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, warum die 2G+-Darstel­lung in der Corona Warn App derzeit irre­füh­rend ist.