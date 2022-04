Mit der Luca App werden bei Check-Ins keine Kontakt­daten mehr erfasst. Dennoch ist das Einche­cken in der Gastro­nomie und bei Veran­stal­tungen weiter möglich.

Die vor rund einem Jahr gestar­tete Luca App hat die Erfas­sung von Kontakt­daten bis auf Weiteres einge­stellt. Das haben die Betreiber in ihrem Blog mitge­teilt. Hinter­grund ist den Angaben zufolge, dass die Verträge der meisten Bundes­länder zur Nutzung der Luca App für die Kontakt­ver­fol­gung Ende März ausge­laufen sind.

Die Berliner Culture4Life GmbH als Betreiber der Luca App will die Infra­struktur für die Kontak­ter­fas­sung vorerst aufrecht­erhalten. So hätten Bundes­länder oder auch einzelne Gesund­heits­ämter jeder­zeit die Möglich­keit, den Dienst bei Bedarf wieder in Anspruch zu nehmen.

Der Check-In mit der Luca App ist nach wie vor möglich. Er soll nun aber anstelle der Erfas­sung von Kontakt­daten neue Dienste ermög­lichen. So ist es geplant, dem Nutzer Zusatz­infor­mationen zu seinem Standort anzu­zeigen. Das kann die Webseite oder Spei­sekarte eines Restau­rants oder auch der Lage­plan und der geplante Programm­ablauf einer Veran­stal­tung sein.

Luca Pay vor dem Start

Luca App plant ID-Funktion

Quelle: luca-app.de Demnächst soll auch Luca Pay verfügbar sein. Das heißt, Anwender können über die Luca App ihre Rech­nungen bezahlen. Dabei ist auch eine Trink­geld-Funk­tion vorge­sehen. Der Dienst tritt in Konkur­renz zu anderen kontakt­losen Bezahl-Optionen - etwa Apple Pay und Google Pay mit Smart­phone oder Smart­watch.

Weiterhin lassen sich in der Luca App 2G/3G-Nach­weise hinter­legen. Mit Luca ID wollen die Betreiber auch einen digi­talen Iden­titäts­nach­weis bieten. Dieser wird über die Partner-App IDnow gene­riert, ist aber nur dann verfügbar, wenn für das Smart­phone eine Gerä­tesperre einge­richtet wurde und das Gerät nicht gerootet oder gejail­breakt wurde. Inwie­weit diese "Luca ID" in der Praxis aner­kannt wird, bleibt abzu­warten.

Die Betreiber der Luca App dürften sich aber auch darüber im Klaren sein, dass viele Nutzer die Anwen­dung künftig nicht mehr nutzen werden, nachdem die frühere Kern­funk­tion wegge­fallen ist. In einem Blog­bei­trag zeigt die Culture4Life GmbH auf, wie Nutzer ihren Luca-Account löschen können. Inak­tive Konten wollen die Betreiber nach 28 Tagen auch auto­matisch löschen.

