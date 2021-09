Luca-App: Gesundheitsämter können Risikohinweise senden

Luca App bekommt neue Funktionen

Foto: Nexenio Die Gesund­heits­ämter in Deutsch­land können künftig Nutzer der Luca-App über die Anwen­dung selbst auf ein erhöhtes indi­vidu­elles Corona-Infek­tions­risiko hinweisen. Die neuen Risiko­hin­weise seien in den vergan­genen zwei Wochen intensiv von über 20 Gesund­heits­ämtern erprobt und fein­jus­tiert worden, erklärte Patrick Hennig, Geschäfts­führer der Culture4Life GmbH, heute in Berlin.

Nach einer weiteren Test­phase werde die Funk­tion im Herbst für alle Gesund­heits­ämter frei­geschaltet. Damit können die Ämter viele Menschen gleich­zeitig errei­chen, ohne sie einzeln anrufen zu müssen.

Gezielte Infek­tions­war­nung

Luca App bekommt neue Funktionen

Foto: Nexenio Die Verant­wort­lichen in den Gesund­heits­ämtern können bei der Kontakt­auf­nahme über die Luca-App zwischen zwei verschie­denen Abstu­fungen wählen. Zum einen können die Nutzer über ein allge­meines Infek­tions­risiko infor­miert werden. Sollten sich an einem mit der Luca-App erfassten Ort mehrere Personen aufge­halten haben, die später positiv auf das Coro­navirus getestet wurden, können die Gesund­heits­ämter auch eine gezielte Infek­tions­war­nung ausspre­chen und die gefähr­deten Personen auf Test­zen­tren in der Umge­bung hinweisen.

Nach wie vor Kritik an Luca-App

Die Luca-App will die Zettel­wirt­schaft ersetzen, die bei einer analogen Erfas­sung der Besuche von Restau­rants, Ausstel­lungen und anderen Events entsteht. Die Anwen­dung wird seit Monaten von Daten­schutz-Akti­visten und etli­chen Sicher­heits­for­schern kriti­siert. Sie stören sich unter anderen an der zentralen Daten­spei­che­rung und halten die App für unwirksam. Zu den Luca-Skep­tikern gehören auch einzelne Vertreter von Gesund­heits­ämtern, etwa in Berlin-Neukölln.

Ausbau der System­hin­weise

Ausge­baut werden auch die System­hin­weise der Luca-App, wenn die Gesund­heits­ämter auf die Daten der Nutzer zugreifen. So sollen die Anwender künftig auch darauf hinge­wiesen werden, wenn es an einem Luca-Standort für einen bestimmten Zeit­raum mehrere Anfragen im Rahmen einer Infek­tions­nach­ver­fol­gung gab. Mögli­cher­weise handelt es sich dann um einen Ort mit erhöhtem Infek­tions­geschehen.

Die Hinweise des Luca-Systems erfolgen über die App selbst, da aus Daten­schutz­gründen keine E-Mail-Adressen erfasst werden. Die App vali­diert bei der Erst­ein­rich­tung aber, ob die Nutzer jeweils eine gültige Tele­fon­nummer einge­geben haben.

iOS 15.0 ist gerade auf den Geräten der Nutzer gelandet. Nun hat der iPhone-Konzern die zweite Beta-Version von iOS 15.1 veröf­fent­licht. Was diese verbes­sern soll, lesen Sie in einer weiteren News.