So wird die Luca-App zum digitalen Impfpass

Mit dem jüngsten Update wird die Luca App auch zum digi­talen Impf­pass. Auch Test­ergeb­nisse lassen sich in der Anwen­dung spei­chern.

Die Luca-App hat sich in vielen Geschäften und in der Gastro­nomie für den digi­talen Check-in bzw. zur Erfas­sung von Kontakt­daten durch­gesetzt. Jetzt wurde die Anwen­dung um ein neues Feature erwei­tert, das bereits Mitte Juni ange­kün­digt wurde. Die Anwen­dung kann nun auch digi­tale Impf­nach­weise spei­chern und so als Alter­native zur Corona Warn App bzw. zur CovPass-App dienen.

Die Impf­zer­tifi­kate, die seit Mitte Juni entweder direkt im Impf­zen­trum oder beim Arzt sowie in der Apotheke erhält­lich sind, lassen sich über den Menü­punkt "Mein Luca" einscannen. Wie bereits berichtet ist es mit der Luca-App auch möglich, Test­ergeb­nisse zu erfassen, sofern diese als QR-Code vorliegen und über das "Mein-Luca"-Menü einge­scannt werden können.

Vorteil der neuen Funk­tionen: Nutzer benö­tigen für den Check-in im Handel und auf Veran­stal­tungen sowie für den Test- oder Impf­nach­weis nur eine einzige App. Dazu sollten die Anwender noch ein Ausweis­doku­ment wie den Perso­nal­aus­weis oder Reise­pass bereit­halten. Wie berichtet soll das schon bald eben­falls über das Smart­phone möglich sein.

Luca-App umstritten

Luca-App aufgewertet

Grafik: luca-app/Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Die Luca-App kann mitt­ler­weile in weiten Teilen Deutsch­lands genutzt werden, wie eine Karte auf der Webseite der Entwickler zeigt. Nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion wird die Anwen­dung im Einzel­handel auch eher ange­nommen als die Corona Warn App, die eben­falls eine Check-in-Funk­tion bietet sowie Test­ergeb­nisse und Impf­zer­tifi­kate aufnimmt und bei Bedarf anzeigt.

Bei Daten­schüt­zern stand die Luca-App in der Vergan­gen­heit immer wieder in der Kritik. Der Anbieter culture4life, der hinter der Anwen­dung steht, selbst sprich von einer "verschlüs­selten und verant­wor­tungs­vollen Daten­über­mitt­lung". Der QR-Code für den Check-in werde "ständig" geän­dert. Zudem werden die Kontakt­daten nach Angaben der Betreiber zwei­fach verschlüs­selt.

In der App-Beschrei­bung im Apple AppStore und Google Play Store wird ferner darauf hinge­wiesen, dass das Einsatz­gebiet der Anwen­dung auf Deutsch­land beschränkt ist. Als Alter­native zur Instal­lation der Appli­kation steht auch eine Web-App zur Verfü­gung. Diese ist beispiels­weise für Besitzer neuerer Huawei-Smart­phones inter­essant, denn in der App Gallery ist die Luca-App noch nicht verfügbar.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über neue Funk­tionen für die CovPass-App berichtet.