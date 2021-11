Ausprobiert: Luca-App-QR-Code mit Corona Warn App

Vor wenigen Tagen wurde die Möglich­keit einge­richtet, für die Luca-App bestimmte QR-Codes zum Check-In bei Veran­stal­tung und in der Gastro­nomie auch mit der Corona Warn App zu nutzen. Doch das klappt nicht immer, wie sich im Test von teltarif.de in einem Berliner Restau­rant gezeigt hat.

Am Eingang der Gast­wirt­schaft ist der Hinweis zum Check-In mit der Luca-App zu lesen. Anders als in einigen anderen Bundes­län­dern ist das Hinter­lassen von Kontakt­daten in der Gastro­nomie in Berlin weiterhin Pflicht. Wir haben versucht, die neue Möglich­keit zu nutzen, anstelle der Luca-App die Corona Warn App für den Check-In zu verwenden.

Der Test schlug sowohl mit dem Apple iPhone 12 Pro Max als auch mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra fehl. Anstelle einer Bestä­tigung des Check-Ins erschien jeweils eine Fehler­mel­dung mit dem Hinweis, der QR-Code werde nicht unter­stützt. "Bitte scannen Sie einen geeig­neten QR-Code", hieß es weiter. Corona Warn App kann mit Luca-Code nichts anfangen

Foto: teltarif.de

Check-In mit Luca-App funk­tio­nierte auf Anhieb

Wir haben den Check-In dann mit der Luca-App durch­geführt. Das funk­tio­nierte auf Anhieb und auch das Feature des auto­mati­schen Ausche­ckens beim Verlassen des Veran­stal­tungs­orts bzw. Restau­rants stand zur Verfü­gung. Das ist nicht immer der Fall, wie sich bei weiteren Tests in den vergan­genen Monaten heraus­gestellt hat.

Wir hatten es demnach mit dem QR-Code für die Luca-App zu tun, mit dem die Corona Warn App nichts anfangen kann. Doch warum ist das so? Dafür kann es gleich mehrere Gründe geben, wie die Betreiber der Luca-App auf ihrer Webseite kommu­nizieren. Demnach sind nur die ab dem 25. Mai 2021 erzeugten QR-Codes mit der Corona Warn App nutzbar.

War der Gastronom oder Veran­stalter schon vor dem Stichtag an das Luca-App-System ange­schlossen, so benö­tigt er einen neuen Code - das muss er aber zum einen wissen und zum anderen darf er den Aufwand nicht scheuen, sich um den neuen Code zu kümmern. Vermut­lich ist die Anzahl poten­zieller neuer Gäste, die die Nutzungs­mög­lich­keit der Corona Warn App nach­fragen, "über­schaubar".

Auch Fehler ist denkbar

Auf der Webseite der Luca-App heißt es aber auch, dass die Betreiber (des Restau­rants bzw. der Veran­stal­tung) theo­retisch der Verar­bei­tung "ihrer" Luca-App-Codes durch die Corona Warn App wider­spre­chen können. Das wird wohl kaum jemand bewusst machen, aber es scheint zumin­dest nicht ausge­schlossen zu sein, dass das verse­hent­lich passiert.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie die Corona Warn App vor falschen Impf­zer­tifi­katen warnt.