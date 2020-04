Nokia baut LTE450-Netz für Energiesektor in Polen

Der Frequenz­be­reich bei 450 MHz ist für Ener­gie­ver­sorger in vielen Ländern inter­es­sant. Der Netz­werk­aus­rüster Nokia hat erfolg­reich ein Test­netz in Polen instal­liert.

Der Frequenz­be­reich bei 450 MHz wurde schon vor Jahren vom deut­schen C-Netz (später C-Tel) der Deut­schen Bundes­post später DeTeMobil verwendet. Auch in Skan­di­na­vien war das Mobil­te­lefon NMT450 sehr populär. Nach dem Start der GSM-Ära und dem Ende des analogen C-Netzes, nutzte die Deut­sche Telekom diese Frequenzen zur Inter­net­ver­sor­gung von ICE-Zügen mit der Technik von "Flarion" (heute Qual­comm), einem Vorläufer des heutigen LTE-Stan­dards.

Aktuell wird in Deutsch­land über die Nutzung von 450 MHz für die Ener­gie­ver­sorger und/oder die Behörden mit Sicher­heits­auf­gaben (BOS, "Blau­licht­funk") disku­tiert.

Nokia beweist, dass LTE450 funk­tio­niert

Stromversorger brauchen ein sicheres Netz, um jederzeit kommunizieren und steuern zu können. In Polen wurde LTE 450 von Nokia erfolgreich erprobt Der Netz­werk-Ausrüster Nokia hat nun ein "Proof-of-Concept" (= Beweis, dass es funk­tio­niert) mit LTE450-Tech­no­logie in Polen aufge­baut. Damit soll die "kriti­sche Kommu­ni­ka­tion" im polni­schen Ener­gie­sektor unter­stützt werden, Ziel ist ein intel­li­gentes Strom­netz.

Wenn das System dann in den vollen Wirk­be­trieb geht, sollen 15.000-20.000 Nutzer über LTE und 4.9G (ein Vorstufe zu 5G) darin funken können, sowie bis zu 14 Millionen intel­li­gente Strom-Zähler und 35.000 bestehende und zukünf­tige SCADA-Verbin­dungen (Über­wa­chungs­steue­rung und Daten­er­fas­sung) möglich sein.

Das polni­sche Energie-Unter­nehmen PGE Systemy hat das 5G-fähige, "indus­trie­taug­liche" System nach einem erfolg­rei­chen Test eines 450 MHz-PoC-Netz seit April 2019 in Betrieb.

Das sei, so meldet Nokia Networks, "ein kriti­scher erster Schritt bei der Bewer­tung der Nutzung des 450 MHz Bandes zur Unter­stüt­zung der groß­flä­chigen Opera­tionen der Ener­gie­ver­tei­lung" in ganz Polen.

Lizenz für polni­schen Ener­gie­ver­sorger

Das polni­sche Ener­gie­mi­nis­te­rium hat der "PGE Systemy" eine Lizenz für den Betrieb eines "privaten" Funk­netz­werks auf 4.9G-Tech­no­logie im 450 MHz-Band erteilt.

Dieses Frequenz­band wird von den Ener­gie­ver­sor­gern bevor­zugt, weil es noch eine gewisse Eindring-Tiefe in Gebäude besitzt. Die Strom­zähler sind oft irgendwo im Keller verbaut, wo normale Mobil­funk­netze selten ausrei­chend hinkommen.

Für das LTE-450-Netz werde es Sprach- und Daten­funk­ge­räte von verschie­denen Herstel­lern geben. Zivile Kunden werden dieses Netz aber nicht für ihre private Kommu­ni­ka­tion nutzen können, sondern nur die Strom­ver­sorger. Sie wollen darüber ihre interne Kommu­ni­ka­tion (z.B. bei Störungen) abwi­ckeln, ihre Kraft­werke und Vertei­ler­sta­tionen steuern (Smart Grid) und den Strom­ver­brauch der intel­li­genten Zähler im Haus abfragen. Es muss also kein "Zähler­ab­leser" ins Haus kommen und hoffen, dass jemand daheim ist, was Zeit und Kosten spart. Denkbar sind künftig auch last- und situa­ti­ons­ab­hän­gige Strom­ta­rife, wenn viel genauer bekannt ist, wer gerade wieviel Strom (Wäsche­trockner?) oder wofür (Auto aufladen?) braucht. Ferner sollen auch die in Polen immer wich­tiger werdenden Wind­kraft­an­lagen inte­griert werden.

Polen stark am digi­talen Ener­gie­netz inter­es­siert

Andrzej Piotrowski von PGE Systemy bestä­tigt, dass Polen stark daran inter­es­siert ist, das Ener­gie­netz zu digi­ta­li­sieren, weil die weitere Inte­gra­tion von erneu­er­baren Ener­gien in das Netz sowie die Umstel­lung auf verteilte Ener­gie­sys­teme "allge­gen­wär­tige, zuver­läs­sige und sichere Kommu­ni­ka­tion erfor­dern". Nokia habe, so der Vertreter des Ener­gie­ver­sor­gers weiter, mit seinem "Proof of Concept" bewiesen, dass das "in Bezug auf Abde­ckung, Service­qua­lität, Belast­bar­keit und lang­fris­tige Verfüg­bar­keit möglich ist."

Für Nokia berich­tete Chris Johnson, zuständig für den Geschäfts­be­reich Unter­neh­mens­kunden, dass Nokia für das Netz in Polen mehr als 6.000 Mitar­beiter im Land einge­setzt habe, die in Forschungs- und Entwick­lungs­zen­tren die dafür neueste Tech­no­logie entwi­ckeln, einschließ­lich 4.9G und künftig auch "echtes" 5G.

Was macht Nokia für die Indus­trie?

Welt­weit hat Nokia nach eigenen Angaben über 1.300 sicher­heits­kri­ti­sche Netze für Kunden aus den Sektoren Trans­port, Energie, Groß­un­ter­nehmen, Ferti­gung, Web-Scale (Verwal­tung von Infra­struk­turen für Rechen­zen­tren) und dem öffent­li­chen Dienst­leis­tungs­sektor rund um den Globus gelie­fert.

