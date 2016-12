yourfone: LTE-Allnet-Flat mit 1 GB für unter 10 Euro

LTE XS EU mit 1 GB LTE-Datenvolumen Zum Start des Monats Dezember schickt yourfone einen neuen Tarif ins Rennen. Dabei handelt es sich um die Allnet-Flat LTE XS EU für monatlich 9,99 Euro. Wir gehen auf die Tarifdetails ein.

In dem Tarif ist ein Highspeed-Volumen von 1 GB enthalten. Nutzer surfen mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica. Wer mehr Bandbreite möchte, kann sich für fünf Euro pro Monat ein LTE-Turbo-Upgrade auf 225 MBit/s hinzubuchen. Nach dem Verbrauch des Inklusivvolumens setzt eine nicht abwählbare Datenautomatik ein. Diese bucht bis zu dreimal 100 MB für jeweils zwei Euro nach. Weiterhin ist in dem Tarif eine SMS- und Telefonieflat für alle nationalen Netze enthalten. Abgerundet wird das Leistungspaket von einem EU-Roaming-Paket für den Aufenthalt im EU-Ausland, welches Nutzern monatlich 100 MB Volumen und 100 Freieinheiten für SMS bzw. Gespräche nach Deutschland und in andere EU-Länder bereitstellt - wie dem Tarifdatenblatt zu entnehmen ist. Anschließend werden pro Minute 9 Cent bzw. 7 Cent je SMS fällig, zusätzliches Datenvolumen wird separat mit 15 Cent pro MB abgerechnet. Maximal werden je 100 MB allerdings 4,50 Euro erhoben.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Beim Vertragsabschluss wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro fällig. Eine rechtzeitige Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Vertrags­ende erfolgen. Andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Bestellung per Webseite oder Erwerb im lokalen Handel

Interessenten können den Tarif über die Webseite des Anbieters ordern oder einen lokalen yourfone-Shop aufsuchen.