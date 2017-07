Allnet-Flats mit LTE und 2 GB Daten für unter 15 Euro

Fast alle Tarife mit Datenautomatik, nur ein Angebot im o2-Netz ohne

Viele der günstigen Allnet-Flats mit 2 GB Datenvolumen und LTE werden im o2-Netz realisiert. Dazu gehören auch einige Marken von Drillisch wie zum Beispiel WinSIM oder DeutschlandSIM. Wie in der Tabelle ersichtlich ist, sind einige Angebote mit oder ohne eine Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten zu haben. Allerdings sind die Offerten mit 24-monatiger Laufzeit auf lange Sicht günstiger. Dafür hat man bei den Angeboten mit kurzer Laufzeit mehr Flexibilität, um auf schnell auf andere attraktive Tarife auf dem Markt zu reagieren. Die Datenautomatik im o2-Netz: Je nach Nutzungsverhalten kann die Datenautomatik in den Tarifen im o2-Netz ein Nachteil sein. Bis zu dreimal in Folge werden automatisch weitere Daten-Pakete mit 100 MB für jeweils 2 Euro zur Verfügung gestellt. Wird dabei das genannte maximale zusätzliche Datenvolumen in drei aufeinander­folgenden Monaten überschritten, erfolgt unmittelbar nach dem Verbrauch eine Erweiterung des Daten­volumens von 500 MB für zusätzliche 5 Euro pro Monat. Diese Datenvolumen-Erweiterung ist für die gesamte Vertragslaufzeit gültig. Allerdings können bei der Buchung des Tarifs verschiedene Surf-Upgrades bestellt werden - dies wäre eine Alternative. Fast alle aufgeführten Handy-Tarife, die im o2-Netz realisiert werden, kommen mit einer Datenautomatik. Einzige Ausnahme ist der Tarif BILDconnect Flat 2000 LTE.

Auf der zweiten Seite zeigen wir Ihnen die günstigsten Offerten mit ähnlichen Konditionen im Netz der Telekom und Vodafone.