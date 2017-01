7 aktuelle LTE-Tablets: Von 8 bis 10 Zoll

Tablets sind mobile Begleiter mit einem Display, das in der Regel zwischen 8 und 10 Zoll misst, die gerne als Alternative zu einem klobigen Notebook verwendet werden. Natürlich existieren auch 7-Zoll-Tablets oder Modelle mit einem größeren Display. Die Besitzer surfen meistens mobil per WLAN-Verbindung im Internet auf ihrem Tablet. Einige Tablets sind auch mit einem Mobilfunk-Modul ausgestattet und bieten sogar LTE-Unterstützung. Wir haben für Sie im Folgenden eine Auswahl an Tablets mit LTE-Support sowie einem Display mit einer Diagonale von 8 bis 10 Zoll der vergangenen 12 Monate zusammen­gestellt, die zum Teil unter­schiedliche Vorzüge in der Ausstattung bieten. Da dürfte für jeden Interessenten etwas dabei sein.