Netzbetreiber treiben LTE-Ausbau voran In regel­mä­ßigen Abständen infor­mieren die drei deut­schen Mobil­funk-Netz­be­treiber darüber, wie sie ihre Netze in den jeweils zurück­lie­genden Wochen aufge­rüstet haben. Dabei geht es mitt­ler­weile in erster Linie um eine Erwei­te­rung der LTE-Netze. Zum einen gilt es, Über­las­tungen in Städten und Ballungs­ge­bieten zu vermeiden, zum anderen muss das Netz für besseren Empfang inner­halb von Gebäuden erwei­tert werden. Außerdem warten viele länd­liche Regionen nach wie vor darauf, über 4G einen schnellen mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung zu haben.

Telekom: LTE für 97,6 Prozent der Bevöl­ke­rung

Die Deut­sche Telekom hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2019 insge­samt 279 neue Stand­orte für ihr Mobil­funk­netz in Betrieb genommen. Damit habe das Unter­nehmen Versor­gungs­lü­cken geschlossen. Rund 171 000 zusätz­liche Kunden hätten damit Zugriff auf das LTE-Netz des Bonner Betrei­bers. Insge­samt seien nun 97,6 Prozent der Bevöl­ke­rung mit dem 4G-Netz der Telekom versorgt. In Städten habe man ebenso neue Stand­orte in Betrieb genommen wie in eher länd­li­chen Regionen.

Auch wenn die Telekom schon eine sehr gute LTE-Abde­ckung bietet, will das Unter­nehmen den Ausbau fort­setzen, "auch mit Blick auf 5G", wie Walter Golde­nits, Geschäfts­führer Tech­no­logie der Telekom Deutsch­land betont. Der Rollout von LTE müsse weiter voran­ge­trieben werden, um den Kunden möglichst immer und überall das best­mög­liche Netz zur Verfü­gung zu stellen.

Voda­fone will LTE für (fast) alle

Voda­fone formu­lierte vor wenigen Tagen das ehrgei­zige Ziel einer möglichst flächen­de­ckenden LTE-Versor­gung. In den ersten 100 Tagen des Jahres 2019 seien mehr als 1300 Bauvor­haben, wie sich das Unter­nehmen ausdrückt, durch­ge­führt worden. Davon handele sich um 600 neue LTE-Stationen und 700 Stand­orte, an denen das bestehende 4G-Netz erwei­tert wurde. So habe Voda­fone mehr als 400 000 Bundes­bürger neu mit dem mobilen Breit­band­netz versorgt.

Die von der Telekom genannten Zahlen sind kleiner. Sie beziehen sich aller­dings nur auf die Monate Januar, Februar und März, in den ersten 100 Tagen der Voda­fone-Bilanz sind auch die ersten April-Tage enthalten. Dennoch hat Voda­fone den Netz­ausbau zu Beginn dieses Jahres offenbar etwas inten­siver voran­ge­trieben als die Telekom. Dabei kommt Voda­fone aber insge­samt betrachtet von einem nied­ri­geren Niveau als der Mitbe­werber - insbe­son­dere hinsicht­lich der Versor­gung im länd­li­chen Raum.

Telefónica: Pro Woche mehr als 220 LTE-Aufrüs­tungen

Telefónica hatte schon Ende März mitge­teilt, pro Woche mehr als 220 LTE-Aufrüs­tungen vorzu­nehmen. Allein im Februar habe das Unter­nehmen mehr als 900 Mobil­funk­stand­orte erwei­tert. Insge­samt will der Münchner Betreiber in diesem Jahr rund 10 000 4G-Aufrüs­tungen vornehmen. Dabei hat das LTE-Netz der Telefónica noch deut­lich größere Lücken als die mobile Breit­band­ver­sor­gung von Telekom und Voda­fone. Wett­be­werbs­fähig kann der Netz­be­treiber länger­fristig nur dann sein, wenn er eine vergleich­bare Versor­gung anbietet. Kein Wunder also, dass der Ausbau massiv voran­ge­trieben wird.

Auch hier gilt: Die Zahlen sind nicht direkt mit denen von Telekom und Voda­fone vergleichbar, zumal Telefónica nicht den glei­chen Zeit­raum wie die beiden Mitbe­werber bilan­ziert hat. Bei den in den vergan­genen Monaten veröf­fent­lichten Netz­tests hinter­ließ die Telekom jeweils den besten Eindruck, während Telefónica - trotz einiger Verbes­se­rungen gegen­über dem Vorjahr - noch die Nummer drei ist.

