LTE-Frequenzen: Die perfekte Welle

Thorsten als Netz-Experte hat viel über die in Deutschland verwendeten LTE-Frequenzen zu erzählen. Jede Frequenz-Versteigerung hat über Jahre hinaus die Mobilfunk-Landschaft stark geprägt. Besonders spannend wird es bei Umwidmungen: Wenn neue Sendetechnik aufgebaut wird und Frequenzen anders genutzt werden als zuvor, können neue Effekte wie Störungen oder Interferenzen auftreten.

Alle Frequenzbänder haben ihre spezifischen Eigenschaften und werden daher für unterschiedliche Zwecke in den Netzen genutzt. Thorsten erklärt anschaulich, worauf man zum Beispiel beim Erwerb eines neuen Smartphones achten sollte und warum das viel zitierte Band 20 so wichtig ist.

