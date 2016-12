LTE-Flat mit 3 GB & Freieinheiten für unter 9 Euro monatlich

Tarif mit 3 GB LTE-Volumen Der Händler modeo offeriert derzeit im Rahmen einer Aktion einen LTE-Tarif mit 3 GB Highspeed-Volumen für 8,99 Euro monatlich. Wir zeigen, wie die Tarifaktion aufgebaut ist.

Konkret handelt es sich bei dem Angebot um den mobilcom-debitel-Tarif o2 Smart Light. Dieser stellt 3 GB LTE-Datenvolumen bereit. Nutzer surfen so mit bis zu 21,1 MBit/s im Netz von Telefónica. Nach dem Verbrauch des Volumens wird der Anschluss auf maximal 32 kbit/s gedrosselt. Zusätzlich sind in dem Tarif monatlich jeweils 100 Einheiten für nationale Telefonie und SMS enthalten. Weitere Einheiten werden mit 29 Cent pro Minute bzw. 19 Cent je SMS abgerechnet. Regulär fällt bei dem Tarif eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Durch den Versand einer SMS mit dem Inhalt AP frei an die Nummer 8362 entfällt die Gebühr. Weitere Details zum Originaltarif haben wir auf unserer Tarifseite für Sie aufbereitet.

Nur günstig in der Mindestvertragslaufzeit - Kündigung empfehlenswert

Durch einen monatlichen Rabatt in Höhe von 16 Euro durch mobilcom-debitel reduziert sich die reguläre Grundgebühr von 24,99 Euro auf 8,99 Euro pro Monat - innerhalb der ersten zwei Jahre. Ab dem 25. Vertragsmonat entfällt der Rabatt und Nutzer zahlen die volle Grundgebühr in Höhe von 24,99 Euro monatlich. Eine rechtzeitige Kündigung, die spätestens drei Monate vor dem Vertragsende erfolgen sollte, lohnt sich daher. Andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Interessenten können den Tarif über diese Aktionsseite von modeo buchen.

Kurzes Fazit: Im Unterschied zu den Offerten der Mitbewerber fehlt dem von modeo offerierten Tarif mit nur 21,1 MBit/s eine höhere LTE-Bandbreite. Bei der Konkurrenz bekommen Nutzer meist 50 MBit/s angeboten. Wer sich übrigens anstelle der 3 GB Highspeed-Volumen auch mit etwas weniger zufrieden gibt, kann sparen: So zahlen Nutzer beispielsweise für eine LTE-Allnet-Flat mit 2 GB bei WinSIM nur 7,99 Euro monatlich. Der einmalige Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro. Anwender surfen dabei mit bis zu 50 MBit/s im Netz von Telefónica - anschließend greift die nicht abwählbare Datenautomatik.