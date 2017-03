Neuigkeiten von der CeBIT: LTE wirklich überall?

Die heutige Podcast-Folge haben Thorsten und Markus direkt auf der CeBIT in Hannover für Euch aufgenommen. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Die diesjährige CeBIT in Hannover hält einige spannende Mobilfunk-Themen bereit. LTE 900 steht unter anderem im Fokus - bisher wurde auf der 900-MHz-Frequenz nur GSM realisiert. Nun soll LTE auf Band 8 für weitere Kapazitäten sorgen. Wie das funktioniert und was LTE 900 für die Nutzer bedeutet, darauf gehen wir in dieser Podcast-Folge ein. Das spannende dabei ist: LTE 900 wurde nicht nur angekündigt, sondern auch gleich live geschaltet. Wir konnten daher einen ersten kurzen Test machen.

Frisch von der CeBIT: LTE 900 ist gestartet. Weiterhin klären wir Begriffe wie "Single RAN" und gehen darauf ein, welche Geräte Band 8 eigentlich unterstützen. Nicht zuletzt hat Thorsten für die Star-Wars-Fans ein kleines Easteregg versteckt.

Eine flächendeckende Netzabdeckung ist der Traum vieler Nutzer. Wir haben vor und während der CeBIT einige Aussagen zum zukünftigen Netzausbau gesammelt. So unter anderem von Telefónica, die erstmals seit 10 Jahren wieder auf der CeBIT vertreten ist. Bei Vodafone war von einer Bandbreitenerhöhung auf 500 MBit/s sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetz die Rede.

Erscheinungsweise und Feedback

