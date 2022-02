Hier haben Telekom, Vodafone und o2 ihre Netze ausgebaut

Wie immer blicken wir vor dem Start ins Wochen­ende auf den Ausbau der Mobil­funk­netze der Deut­schen Telekom, von Voda­fone und Telefónica. Vor allem die Telekom hat in den vergan­genen Tagen über zahl­reiche neue Basis­sta­tionen und Aufrüs­tungen an bestehenden Stand­orten berichtet. Bei Voda­fone geht der 5G-Ausbau weiter, Telefónica forciert 5G neben 3600 MHz nun auch auf 700 und 1800 MHz.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Telekom hat im Land­kreis Tutt­lingen in den vergan­genen zwei Monaten einen Mobil­funk-Standort neu gebaut, einen mit LTE und vier mit 5G erwei­tert. Vier dieser Stand­orte befinden sich in Immendingen, dazu kommen Stationen in Tros­singen und Tutt­lingen.

Voda­fone hat in Wald­kirch und Freiamt im Kreis Emmen­dingen neue 5G-Mobil­funk­sta­tionen in Betrieb genommen. An einem weiteren Voda­fone-Standort im Kreis wird die 5G-Tech­nologie bis Mitte 2022 einge­baut. Dieses 5G-Baupro­jekt wird in Elzach reali­siert. Für Simons­wald ist eine neue LTE-Station geplant.

In Esslingen (Kelter­straße) und Hems­bach (Guten­berg­straße) hat Telefónica je eine neue 5G-Station auf 3600 MHz in Betrieb genommen. 5G auf 700/1800 MHz gibt es neu in Bad Fried­richs­hall, Wuach und Radolf­zell. In Schwendi hat o2 einen neuen LTE-Sender aufge­schaltet. Netzbetreiber schließen Funklöcher

Foto: teltarif.de

Bayern

Die Deut­sche Funk­turm GmbH baut neue Sende­masten für das Telekom-Mobil­funk­netz in Harburg im Kreis Donau-Ries sowie in Hirsch­bach im Kreis Amberg-Sulz­bach. Die Inbe­trieb­nahme ist im Laufe des Jahres geplant.

Standort-Neubauten bzw. LTE- und 5G-Erwei­terungen vermeldet die Deut­sche Telekom für Ahol­ming, Bern­ried, Graf­ling, Iggens­bach, Moos, Offen­berg, Oster­hofen (zwei Stand­orte), Platt­ling, Stephans­posching und Winzer (zwei Stand­orte) im Land­kreis Deggen­dorf, für je zwei Stand­orte in Lich­ten­fels und Weis­main im Land­kreis Lich­ten­fels, für Arnstein, Bisch­brunn, Karl­stadt, Markt­hei­den­feld und Trie­fen­stein im Main-Spes­sart-Kreis, für Bad Neustadt an der Saale, Höch­heim, Mell­rich­stadt, Sand­berg, Schönau an der Brend und Strah­lungen im Land­kreis Rhön-Grab­feld, für sechs Stand­orte in der Stadt Augs­burg sowie für zwei Stand­orte in Königs­brunn und je einen Standort in Alten­münster, Aystetten, Bobingen, Lang­weid am Lech, Neusäß und Schwab­mün­chen im Land­kreis Augs­burg.

Neue 5G-Antennen von Voda­fone wurden in Moos und Hengers­berg im Kreis Deggen­dorf, in Höch­städt an der Donau und Bach­hagel im Kreis Dillingen, in Dingol­fing im Kreis Dingol­fing-Landau, in Nörd­lingen, Rain, Donau­wörth, Mertingen, Wechingen und Münster im Kreis Donau-Ries, in Moosinning, Dorfen, Erding und Tauf­kir­chen (Vils) im Kreis Erding sowie in der Stadt Erlangen in Betrieb genommen.

Geplant sind bis Mitte 2022 weitere 5G-Stand­orte in Auer­bach und Ahol­ming im Kreis Deggen­dorf, in Dillingen und Zöschingen im Kreis Dillingen, in Dingol­fing, Landau an der Isar und Wallers­dorf im Kreis Dillingen-Landau, in Nörd­lingen (zwei Stand­orte), Kaisheim, Monheim, Frem­dingen und Gender­lingen im Kreis Donau-Ries, in Langen­prei­sing, Dorfen, Leng­dorf und Moosinning im Kreis Erding sowie an drei Stand­orten in der Stadt Erlangen. LTE-Neubau­stand­orte plant Voda­fone in Winzer im Kreis Deggen­dorf, in Simbach im Kreis Dingol­fing-Landau sowie in Buch am Buch­rain im Kreis Erding.

München (Kolberg­straße) und Ingol­stadt (Herschel­straße) haben neue Telefónica-5G-Stationen auf 3600 MHz bekommen. Neue 5G-Antennen auf 700 bzw. 1800 MHz funken im o2-Netz in Post­bauer-Heng, Schil­lings­fürst und Türk­heim.

Berlin

Berlin hat neue 5G-Sender von Telefónica im Frequenz­bereich um 3600 MHz bekommen. Diese stehen am Frank­furter Tor und in der Erich-Weinert-Straße.

Bran­den­burg

Die Telekom hat in den vergan­genen beiden Monaten im Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin, zwei Stand­orte neu gebaut sowie eine Basis­sta­tion mit LTE und 5G erwei­tert. Zwei dieser Stationen stehen in Neustadt/Dosse, dazu kommen Stand­orte in Kyritz und Rheins­berg. LTE- und 5G-Erwei­terungen vermeldet die Telekom für Fürs­ten­walde/Spree und Grün­heide/Mark im Land­kreis Oder-Spree sowie für Schwie­lowsee im Land­kreis Potsdam-Mittel­mark.

Voda­fone hat in Mühl­berg/Elbe im Kreis Elbe-Elster eine neue 5G-Station in Betrieb genommen. Bis zum Sommer sollen weitere Stationen in Hohen­bucko, Lich­ter­feld-Schacksdorf, Röder­land, Mühl­berg/Elbe und Uebigau-Wahren­brück folgen.

Spreen­hagen (Neu Walters­dorf) und Schipkau (Treu­hand­sied­lung) haben neue Telefónica-Sender für das 5G-Netz auf 700 und 1800 MHz bekommen.

Hamburg

Telefónica hat am Asbrook­damm in Hamburg eine neue Basis­sta­tion für das 5G-Netz auf 3600 MHz in Betrieb genommen.

Hessen

Die Telekom hat in Frank­furt am Main drei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und zehn mit 5G erwei­tert. Fünf dieser Stand­orte dienen unter anderem der Versor­gung entlang der Auto­bahn oder der Bahn­strecke. In der Main-Metro­pole betreibt der in Bonn ansäs­sige Konzern jetzt 429 Mobil­funk-Stand­orte. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 75 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 41 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

LTE- und 5G-Erwei­terungen im Telekom-Netz wurden in Ebers­burg im Land­kreis Fulda, in Burg­wald im Land­kreis Waldeck-Fran­ken­berg sowie in Guxhagen und Mals­feld im Schwalm-Eder-Kreis durch­geführt.

Neue 5G-Stand­orte vermeldet Voda­fone für Baben­hausen, Groß-Umstadt und Erzhausen im Land­kreis Darm­stadt-Dieburg. Bis zum Sommer sollen weitere Stationen in Groß-Zimmern, Erzhausen, Dieburg, Modautal, Schaaf­heim und Rein­heim folgen. Für Bicken­bach plant Voda­fone die Inbe­trieb­nahme eines neuen LTE-Stand­orts.

Telefónica hat neue 5G-Basis­sta­tionen in Frank­furt am Main (Gießener Straße) und Wies­baden (Hans-Bückler-Straße) ans Netz gebracht, die im 3600-MHz-Bereich arbeiten.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Im Land­kreis Vorpom­mern-Rügen hat die Telekom vier Stand­orte neu gebaut, sechs mit LTE und vier mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Anwohner und Besu­cher in Elmen­horst, Garz/Rügen, Gustow, Lietzow, Pose­ritz, Putbus (zwei Stand­orte), Rambin (zwei Masten), Süder­holz, Sund­hagen (zwei Stationen), Wendorf und Witten­hagen.

Im Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim wurden zwei Stand­orte neu gebaut, einer mit LTE und drei mit 5G erwei­tert. Diese Basis­sta­tionen stehen in folgenden Kommunen: Grabow, Hagenow, Pätow-Steegen, Plau am See, Warlitz und Witten­burg. Für den Land­kreis Rostock vermeldet die Telekom je zwei LTE- und 5G-Erwei­terungen an den Stand­orten Cammin, Diekhof, Dummerstorf und Kühlungs­born.

In Greifs­wald hat Telefónica eine neue 5G-Sende­stelle im Frequenz­bereich um 700 und/oder 1800 MHz in Betrieb genommen. In Banzkow steht eine neue LTE-Funk­zelle von o2.

Nieder­sachsen

Die Telekom hat im Land­kreis Emsland zwei Basis­sta­tionen neu gebaut und zwei bestehende Sender mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Börger, Geeste, Sögel und Sustrum. Im Land­kreis Nort­heim gibt es einen neuen Standort, eine LTE-Erwei­terung und zwei 5G-Aufrüs­tungen. Je zwei dieser Stationen stehen in Einbeck und Nort­heim.

Im Land­kreis Osna­brück gibt es je einen neuen Standort und eine 5G-Erwei­terung. Die Stationen stehen in Bramsche und Hilter am Teuto­burger Wald. Eben­falls je einen neuen Standort und eine 5G-Aufrüs­tung vermeldet die Telekom für den Land­kreis Wolfen­büttel. Die Stationen stehen direkt in Wolfen­büttel sowie in Schladen-Werla.

Weitere LTE- und 5G-Aufrüs­tungen hat die Telekom an Mobil­funk-Stand­orten in folgenden Kommunen vorge­nommen: Lemförde und Stems­horn im Land­kreis Diep­holz, in der Hanse­stadt Uelzen, in der Stadt Vechta, in Emmer­thal im Kreis Hameln-Pyrmont, in Lastrup im Kreis Clop­pen­burg sowie in Warden­burg im Kreis Olden­burg.

Hannover (Gose­riede) hat eine neue 5G-Station von o2 auf 3600 MHz bekommen. In Helm­stedt funkt eine neue 5G-Zelle von Telefónica auf 700 und/oder 1800 MHz.

Nord­rhein-West­falen

Die Telekom hat im Kreis Euskir­chen einen Standort neu gebaut, vier mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Je zwei dieser Basis­sta­tionen stehen in Blan­ken­heim und Euskir­chen. Dazu kommen Funk­masten in Kall, Mecher­nich und Weiler­swist. In Essen hat die Telekom zwei neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. Dazu kommen drei LTE- und 15 5G-Aufrüs­tungen. In Stein­heim im Kreis Höxter wurde ein Standort neu gebaut, der auch die örtliche Bahn­strecke mitver­sorgt.

Je eine LTE-Erwei­terung hat die Telekom an Basis­sta­tionen in Wacht­berg im Rhein-Sieg-Kreis sowie in Stol­berg in der Städ­tere­gion Aachen vorge­nommen.

Voda­fone hat in Duis­burg und Dort­mund je einen neuen 5G-Sender aufge­schaltet. 13 weitere Stand­orte in Duis­burg und 17 zusätz­liche Stationen in Dort­mund sind bis zum kommenden Sommer vorge­sehen. In Duis­burg ist auch ein neuer LTE-Standort geplant, in Dort­mund werden zwei weitere 4G-Stationen folgen.

Im Kreis Düren gibt es 5G von Voda­fone an neuen Stand­orten in Jülich, Hürtgen­wald, Merze­nich und Nörve­nich. Bis zum Sommer sind weitere Sender in Heim­bach (zwei Stationen), Nideggen, Lang­erwehe, Düren (vier Stand­orte), Titz und Merze­nich geplant.

Neue 5G-Sender von Telefónica im 3600-MHz-Bereich stehen in Wuppertal (Pesta­loz­zistraße), Duis­burg (Luther Straße sowie Fran­zis­kus­straße), Dort­mund (Untere Brink­straße) und Bonn (Karl-Cars­tens-Straße). 5G auf 700/1800 MHz wurde in Löhne akti­viert. Der Netzausbau geht weiter

Foto: Fotolia - Kara

Rhein­land-Pfalz

Die Telekom hat im Land­kreis Alzey-Worms einen Standort neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Bechtols­heim, Erbes-Büdes­heim, Frei­mers­heim, Gau-Bickel­heim und Saul­heim. Im Kreis Bad Dürk­heim gibt es einen neuen Standort und eine LTE-Erwei­terung. Die Stationen stehen in Haßloch und Obrig­heim/Pfalz.

LTE- und 5G-Aufrüs­tungen hat die Telekom in den vergan­genen beiden Monaten in Eims­heim, Gensingen und Weiler im Land­kreis Mainz-Bingen, in Alsdorf, Kirchen (Sieg), Kraam und Pracht im Kreis Alten­kir­chen/Wester­wald sowie in Ahrbrück, Bad Neuenahr-Ahrweiler (drei Stand­orte), Graf­schaft (zwei Stationen), Remagen und Sier­scheid im Kreis Ahrweiler durch­geführt.

Morsch­heim im Donners­berg­kreis hat eine neue 5G-Funk­zelle von Voda­fone bekommen. An vier weiteren Stand­orten im Kreis­gebiet steht der neue Netz­stan­dard eben­falls bereit. Bis zum Sommer folgen Basis­sta­tionen in Göll­heim und Biedes­heim.

Kotten­heim hat eine neue LTE-Funk­zelle von Telefónica erhalten.

Saar­land

Die Telekom betreibt neue Stand­orte in Merch­weiler und Schiff­weiler im Land­kreis Neun­kir­chen. Damit stehen für das Telekom-Mobil­funk­netz 39 Stand­orte im Kreis­gebiet zur Verfü­gung. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2023 sollen weitere vier Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an einem Standort Erwei­terungen mit LTE geplant.

Im Land­kreis Merzig-Wadern gibt es je einen neuen Standort und eine LTE-Erwei­terung. Die Basis­sta­tionen stehen in Merzig und Perl. Die Telekom betreibt im Land­kreis Merzig-Wadern jetzt 46 Stand­orte für ihr Handy­netz. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei rund 96 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 14­Standorte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an zwei Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Sachsen

LTE- und 5G-Erwei­terungen im Telekom-Netz gibt es an Basis­sta­tionen in Klin­gen­thal und Weischlitz im Vogt­land­kreis, in Bad Gott­leuba-Berg­gießhübel, Bad Schandau und Lohmen im Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge sowie in Krostitz, Schkeu­ditz und Torgau im Land­kreis Nord­sachsen.

Im Erzge­birgs­kreis haben die Kommunen Pockau-Lenge­feld, Gorns­dorf, Oels­nitz, Hohn­dorf und Schei­ben­berg neue 5G-Antennen von Voda­fone bekommen. Aktuell versorgt das Unter­nehmen an 41 Orten im Land­kreis die Bevöl­kerung mit 5G. An 13 weiteren Stand­orten im Kreis wird die 5G-Tech­nologie bis Mitte 2022 einge­baut. Diese 5G-Baupro­jekte sollen in Schwar­zen­berg, Gorns­dorf, Burk­hardts­dorf, Anna­berg- Buch­holz, Lugau (zwei Stand­orte), Groß­olbers­dorf, Mildenau, Pockau-Lenge­feld, Elter­lein, Ober­wie­sen­thal, Stol­berg und Mari­enberg reali­siert werden.

Aktuell sind 99,8 Prozent der Bevöl­kerung im Kommunen an das Voda­fone-GSM-Netz sowie 99,3 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz ange­schlossen. Bis Mitte 2022 wird Voda­fone im Kreis noch zwölf weitere LTE-Baupro­jekte reali­sieren. Dabei werden in Eiben­stock und Deutsch­neu­dorf neue LTE-Stationen in Betrieb genommen. Zudem werden an zehn vorhan­denen LTE-Stationen in Auer­bach, Schwar­zen­berg, Burk­hardts­dorf, Lugau (zwei Stationen), Groß­olbers­dorf, Olbernhau, Elter­lein, Ober­wie­sen­thal und Mari­enberg zusätz­liche LTE-Antennen in Betrieb genommen.

In Dresden wurde die Anzahl aktiver 5G-Stand­orte von Voda­fone auf 79 erwei­tert. Elf weitere Stationen sollen bis Mitte 2022 folgen. Eben­falls geplant sind zwei weitere LTE-Sender und vier LTE-Erwei­terungen. Die Bevöl­kerung ist annä­hernd voll mit GSM und LTE von Voda­fone versorgt.

Neue 5G-Sender von Telefónica auf 3600 MHz arbeiten in Leipzig (Pauns­dorfer Allee) und Mark­klee­berg (Südring). In Bobritzsch-Hilbers­dorf gibt es jetzt 5G von o2 auf 700/1800 MHz.

Sachsen-Anhalt

Die Telekom hat zahl­reiche Basis­sta­tionen mit LTE und/oder 5G erwei­tert. Das sind die Stand­orte: Schlöben im Saale-Holz­land-Kreis, Hanse­stadt Stendal im Land­kreis Stendal, Merse­burg und Teut­schen­thal im Saale­kreis, Blan­ken­burg/Harz (zweimal), Falken­stein/Harz, Ober­harz am Brocken, Qued­lin­burg, Thale und Werni­gerode im Land­kreis Harz sowie Barleben, Erxleben, Haldens­leben, Hohe Börde und Sülzetal im Land­kreis Börde.

Calbe/Saale und Elbe-Parey (Ferch­land) haben 5G von Telefónica auf 700 und/oder 1800 MHz bekommen. In Salzatal (Benn­stedt) gibt es einen neuen LTE-Sender des aus München stam­menden Netz­betrei­bers.

Schleswig-Holstein

Die Telekom hat im Kreis Dith­mar­schen einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert. Die Basis­sta­tionen stehen in folgenden Kommunen: Buch­holz, Heide und Sankt Michae­lis­donn. Die Stand­orte in Buch­holz und Sankt Michae­lis­donn dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke und der Standort in Heide versorgt Auto­bahn und Bahn­strecke mit.

LTE- und 5G-Erwei­terungen gibt es an folgenden Stand­orten: Sylt im Land­kreis Nord­fries­land, Hanse­stadt Lübeck, Bad Sege­berg im Kreis Sege­berg sowie Groß Sarau und Müssen im Kreis Herzogtum Lauen­burg.

In Bad Oldesloe gibt es eine neue 5G-Funk­zelle von Telefónica. Diese arbeitet auf 700 und/oder 1800 MHz.

Thüringen

Im Land­kreis Weimarer Land hat die Telekom einen Standort neu gebaut und eine weitere Basis­sta­tion mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Nutzer in Apolda und Fran­ken­dorf. Im Kreis Weimarer Land betreibt die Telekom jetzt 46 Mobil­funk­stand­orte. Die Bevölkerungs­abde­ckung liegt bei rund 97 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 13 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an zehn Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Heringen/Helme im Land­kreis Nord­hausen sowie in der Stadt Sonne­berg im Land­kreis Sonne­berg wurden je ein Standort mit LTE erwei­tert.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, wie Telekom und Ericsson ein "Netz im Netz" reali­sieren.