klarmobil Handy-Spar-Tarif mit 30-Euro-Amazon-Gutschein

LogiTel bietet derzeit mehrere Prämien für die Bestellung eines Pakets von klarmobil an. Kunden, die zwei SIM-Karten mit dem Handy-Spar-Tarif zu je 1,95 Euro ordern, können sich zwischen diversen Dreingaben entscheiden. Neu dabei ist ein Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro. Ein zwei Euro umfassendes Startguthaben ist inklusive, das für SMS oder Telefonate genutzt werden kann. Pro Kurznachricht oder Gesprächsminute fallen je 9 Cent in dem Tarif an. Die ersten drei Monate entfällt zudem die Grundgebühr.

klarmobil Handy-Spar-Tarif: für das Zweit-Smartphone oder den Nachwuchs

Beim LogiTel-Deal des klarmobil Handy-Spar-Tarif gibt es einen 30-Euro-Amazon-Gutschein Aufgrund immer attraktiverer Konditionen greifen zwar stetig mehr Menschen zu einem Laufzeitvertrag, für manche Einsatzzwecke könnte eine monatlich kündbare SIM-Karte jedoch immer noch eine Alternative sein. Die Flexibilität bei der Kündigung und die geringe monatliche Grundgebühr machen dieses Mobilfunkmodell zu einer möglichen Lösung vor allem für Kinder und Teenager. Aber auch Anwender, die günstig ein Zweit-Smartphone betreiben, oder nur wenig Geld investieren wollen, finden bei solch einer SIM-Karte ein Zuhause. Besagte Nutzergruppen will LogiTel derzeit mit Prämien bei der Bestellung des klarmobil Handy-Spar-Tarifs belohnen. Dabei erwerben Sie zwei SIM-Karten, für die jeweils eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 1,95 Euro erhoben wird. Insgesamt müssen also 3,90 Euro für beide SIM-Karten bezahlt werden - eine Ausgabe, die allerdings durch das zwei Euro umfassende Startguthaben pro Karte wieder ausgeglichen wird.

Welche Prämien gibt es beim LogiTel-Deal des klarmobil Handy-Spar-Tarif?

Direkt auf der Startseite wirbt der Anbieter mit der neuesten Belohnung, nämlich ein Amazon-Gutschein mit einem Wert von 30 Euro. Darunter findet sich der Bluetooth-Lautsprecher Xquisit xqS10, das Gerät schlägt normalerweise mit rund 24,90 Euro zu Buche. Drohnen-Liebhaber können zur Parrot Rolling Spider Minidrohne greifen. Bei diesem Angebot handelt es sich jedoch um B-Ware, die einem Preis von 29,95 Euro entsprechen soll. Sogar ein Tablet, nämlich das i.onik Global 7.0 WiFi + LTE 8 GB, bietet LogiTel als Prämie an. Für dieses Produkt wird zwar eine Zuzahlung von neun Euro fällig, allerdings verlangen die hiesigen Onlineshops aktuell mindestens 75 Euro. Wir würden aber nicht unbedingt zu diesem Tablet raten, da es mit Android 5.0 ein sehr altes Betriebssystem installiert hat und mit einem mäßigem Display daherkommt. Die letzte Dreingabe stellt der Akku-Bohrschrauber Bosch IXO Basic dar, für den ansonsten rund 45 Euro eingeplant werden müssen.

Die Tarifkonditionen des klarmobil Handy-Spar-Tarif

Pro SMS und Gesprächsminute innerhalb Deutschlands berechnet der Anbieter klarmobil 9 Cent. Für die Verwendung des mobilen Internets mit bis zu 7,2 Mbit/s kann der Tagesnutzungspass (0,95 Euro) gebucht werden. Ohne diese Option fallen pro übertragenem Megabyte jeweils 0,49 Euro an. Des Weiteren ist eine Datenautomatik voreingestellt, die sich allerdings deaktivieren lässt. In den ersten drei Monaten beträgt die Grundgebühr des klarmobil Handy-Spar-Tarifs 0 Euro, danach wird auf 1 Euro je Monat erhöht, sofern der monatliche Rechnungsbetrag weniger als drei Euro beträgt. Das Angebot wird im Netz von Vodafone realisiert.