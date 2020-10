Loewe steigt ins Geschäft der Internet- und Digitalradios ein

Neben vielen anderen Herstel­lern expan­diert auch der deut­sche Tradi­tions­her­steller Loewe in den Bereich der Internet- und Digi­tal­radios. Anfang 2021 sollen das klang s1 und das klang s3 als erste Modelle in den Handel kommen.

Die deut­sche Tradi­tions­marke Loewe ist vor allem für seine Fern­seh­geräte bekannt. Jetzt will das Unter­nehmen auch in den lukra­tiven Bereich der Digi­tal­radios einsteigen.

2021 sollen das Loewe klang s1 und das klang s3 auf den Markt kommen. Bei beiden Modellen handelt es sich um Kombi-Geräte aus smartem Laut­spre­cher, Digi­tal­radio und Inter­net­radio. Vor allem Radio- und Musik­fans werden begeis­tert sein: Das s1 unter­stützt terres­tri­schen UKW- und DAB+-Empfang und bietet Zugriff auf ein Inter­net­radio­portal mit mehr als 50 000 Stationen und Podcasts. Zudem können die Musik­strea­ming­dienste Amazon Music und Spotify connect von den beiden Modellen ange­steuert werden. Da Loewe die neuen Modelle in seiner Eigen­dar­stel­lung als Smart Speaker bezeichnet, dürfte eine Bedie­nung auch über einen oder mehrere Sprach­assis­tenten erfolgen. Das Loewe klang s1

Foto: Loewe Die Steue­rung erfolgt wahl­weise über das Touch-Display direkt am Gerät oder per App von Smart­phone oder Tablet. Das klang s1 ist mit einer Musik­leis­tung von 40 Watt (RMS) ausge­stattet und beschallt damit eher klei­nere Räume wie Arbeits­zimmer, Küche oder Schlaf­zimmer.

klang s3 mit mehr Leis­tung und CD-Player

Die größere Ausfüh­rung, das klang s3, kommt mit glei­chen Funk­tionen wie das s1. Aller­dings gibt es eine höhere Gesamt­leis­tung von 60 Watt (RMS), das Modell ist zudem auch noch mit einem CD-Player ausge­stattet. Damit ist es als voll­wer­tige und dennoch platz­spa­rende HiFi-Anlage auch im Wohn­zimmer einsetzbar.

Bei beiden Radios hat man auf massives Alumi­nium gesetzt. Die neuen smarten Radios von Loewe sollen im ersten Quartal 2021 in den Handel kommen. Das Loewe klang s3 soll 599 Euro kosten und das klang s1 wird für 399 Euro (jeweils unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung) zu haben sein.

Neue Multi­room-Laut­spre­cher

Das Loewe klang s3

Foto: Loewe Ergänzt wird das neue Audio-Port­folio von Loewe durch die Multi­room-Laut­spre­cher klang mr5, klang mr3 und klang mr1 im kegel­för­migen Look. Das Topmo­dell Loewe klang mr5 unter­stützt den hoch­auf­lösenden Flac-Stan­dard (192 kHz). Mit einer Gesamt­musik­leis­tung von 90 Watt beschallt er mühelos größere Räume.

Der Loewe klang mr3 erreicht 60 Watt und eignet sich damit für mittel­große Zimmer, während der kompakte Loewe klang mr1 sich mit 30 Watt Gesamt­musik­leis­tung für klei­nere Räum­lich­keiten anbietet.

Die Multi­room Laut­spre­cher Loewe klang mr5 und klang mr3 werden mit einer Preis­emp­feh­lung von 629 Euro bezie­hungs­weise 499 Euro ange­boten, das Modell Loewe klang mr1 wird bereits ab 399 Euro verfügbar sein.

