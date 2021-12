Klage gegen VW: Keine Lizenz für 4G-Mobilfunk im Auto?

Der Auto­bauer Volks­wagen sieht sich einer millio­nen­teuren Klage des Compu­ter­her­stel­lers Acer wegen der "Verlet­zung von Mobil­funk­patenten" konfron­tiert, das berichtet die Zeit­schrift Wirt­schafts­woche (WiWo).

Lizenzen nur für 2G und 3G bezahlt?

Der in Taiwan behei­mate Compu­ter­her­steller Acer ist der Ansicht, die Wolfs­burger hätten ledig­lich Lizenzen für die Mobil­funk­stan­dards 2G und 3G bezahlt, während in neueren Autos längst fast ausschließ­lich 4G/LTE-Technik verbaut sei. Der Autohersteller VW wurde vom Computerbauer Acer verklagt. Das Bild zeigt eine Greenpace Aktion zum Thema Verbrenner.

Foto: Picture Alliance/dpa Rechnen wir kurz: Volks­wagen müsste pro verkauften Auto eine Lizenz erwerben. Der Konzern verkauft jähr­lich etwa 9,3 Millionen Autos. Das macht nach Angaben der Wirt­schafts­woche alleine in zwei Jahre mehr als 88 Millionen Euro (100 Millionen Dollar) Lizenz­kosten, die zu bezahlen wären. Die Klage wurde in den USA einge­reicht und Volks­wagen versprach, die Sache zu "prüfen". Nach der ersten Durch­sicht der Unter­lagen ist sich VW sicher: "Die darin erho­benen Unter­stel­lungen und Vorwürfe sind unbe­gründet und werden unsere Posi­tion vertei­digen“. Volks­wagen stellt sich auf den Stand­punkt, dass die Bauteile-Liefe­ranten die Lizenz­gebühren zahlen müssten.

Die Geschichte ist kein Einzel­fall. Der Netz­werk­aus­rüster und frühere markt­füh­rende Handy­her­steller Nokia hatte sich mit dem Auto­bauer Daimler (Mercedes Benz) einen heftigen und lang­jäh­rigen Patent­streit gelie­fert. Seit Juni zahlt Daimler nach Finn­land für Lizenzen, aber so ganz bis ins Detail ist das Thema wohl noch nicht geklärt. Daimler wird vom Unter­nehmen Conti­nental belie­fert, die nicht nur Auto­reifen, sondern noch viel mehr Auto­mobil­technik herstellen. Conti­nental half Daimler in dem Patent-Verfahren vor Gericht. Der erzielte Kompro­miss hat offenbar einen Schön­heits­fehler: Jetzt sind die Lizenz­fragen bei 3G und 4G geklärt. Beim Thema 5G, was in aktu­ellen Autos Einzug hält und für das auto­mati­sierte Fahren notwendig ist, fehlt diese Eini­gung jedoch noch.

Immer wieder Streit um Rechte und Lizenzen

Solche Strei­tig­keiten sind nichts Neues. Der japa­nische Zulie­ferer Sharp hatte sich mit Daimler duel­liert, der ameri­kani­sche Chip-Hersteller Broadcom hatte VW wegen der angeb­lichen Nutzung von Patenten bei Navi­gations- und Enter­tain­ment­sys­temen vor den Kadi gezerrt. Die Amis langten ordent­lich hin und wollten eine Milli­arde Dollar haben. Wenn Infor­mationen des Maga­zins „Spiegel" stimmen, hatte Broadcom gedroht, die Produk­tion von Fahr­zeugen der Marken VW, Porsche und Audi per Gericht stoppen zu lassen. Die Eini­gung fand außer­halb des Gerichtes statt.

Der bayri­sche Auto­mobil­her­steller hat eine bessere Stra­tegie: „BMW ist seit längerem in konstruk­tivem Austausch mit den Liefe­ranten und zahlt die entspre­chenden Lizenz­gebühren.“

Beson­ders komplex kann es werden, wenn soge­nannte "Patent-Trolle" unter­wegs sind. Die besorgen sich uralte scheinbar unge­nutzte Lizenzen und über­ziehen dann mögli­cher­weise betrof­fene Unter­nehmen vor Gericht mit Verfahren. Es kann Jahre dauern, bis gerichts­fest geklärt ist, welches Patent gilt und welches nicht, manche Unter­nehmen zahlen da lieber, um Ruhe zu haben. Einige "Trolle" haben daraus ein florie­rendes Geschäfts­modell entwi­ckelt.

Mehr Lizenz­rege­lungen notwendig

Dass Lizenzen notwendig sind, ist unum­stritten. Moderne Autos stehen perma­nent via Mobil­funk mit dem Auto-Hersteller (wann ist die nächste Wartung, was könnte als nächstes ausfallen?) oder mit anderen Fahr­zeugen in Verbin­dung (Achtung Gegen­ver­kehr, glatte Straße oder umge­fal­lener Baum etc.). Die EU schreibt den eCall, das auto­mati­sche euro­paweite Notruf­system, vor, der läuft über Mobil­funk.

Künftig wird diese Technik noch wich­tiger, wenn beispiels­weise die Soft­ware von E-Autos übers Internet (OTA = Over the Air) auf dem neuesten Stand gebracht werden soll.

Rech­tepools vs. Lizenz­ver­bund

Viele Patent­inhaber haben sich in Rechte-Pools zusam­men­geschlossen, weil die Durch­set­zung ihrer Rechte vor Gericht oder gegen­über den Herstel­lern ziem­lich kompli­ziert ist. Auto­bauer und Zulie­ferer sind hier noch nicht so gut orga­nisiert. Die Idee ist aber, eine Art Verband zu gründen, der dann Hersteller über­grei­fend Lizenzen orga­nisieren und verhan­deln könnte.

Auch inter­essant: Der digi­tale Impf­pass ist nur noch neun Monate lang nach Ausstel­lung gültig.