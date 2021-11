Live Translate: Übersetzer auch auf älteren Pixel-Phones

Mit seinem Tensor Chip, der die Geräte der Pixel 6–Reihe antreibt, setzt Google in puncto KI und maschi­nelles Lernen neue Maßstäbe. So bieten die jüngsten Flagg­schiffe beispiels­weise eine verbes­serte intel­ligente Anruf­funk­tion, Magic Eraser (einen Radierer, mit dem Sie Foto­aus­schnitte löschen können) oder Live Trans­late zur Über­set­zung einge­spro­chener Texte in Echt­zeit.

Live Trans­late auf Pixel 4a

Google Pixel 6

Bild: Google Die Live Trans­late-Demo, bei der die Dolmet­scherin Marie Kondo eindrück­lich zeigte, wie sie das Pixel 6 ohne aktive Inter­net­ver­bin­dung zum Über­setzen von Texten nutzt, war wohl einer der aufse­hen­erre­gendsten Momente bei der Enthül­lung des Google Pixel 6 im letzten Monat. Ob Features wie die intel­ligente Anruf­funk­tion oder Magic Eraser künftig auch ihren Weg auf ältere Google Pixel Phones finden werden, ist derzeit noch unbe­kannt. Wie Espers leitender tech­nischer Redak­teur, Mishaal Rahman, auf Twitter erläu­tert, lässt sich nun aber zumin­dest die Live Trans­late-Funk­tion auch auf Vorgän­ger­ver­sionen des Pixel 6 nutzen. Dem Tweet nach gelang die Akti­vie­rung des Features bereits auf einem Google Pixel 4a. Screenshot: Mishaal Rahman über Live Translate auf älteren Pixel-Phones

Bild: Twitter / Mishaal Rahman

Update auf Android 12 ist Voraus­set­zung

Die Akti­vie­rung der zunächst dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorbe­hal­tenen Soft­ware funk­tio­niert aller­dings nur auf älteren Modellen, wenn diese zuvor auf Android 12 aktua­lisiert wurden. Dem Tech-Magazin Andro­idpo­lice nach müssen dabei folgende Schritte einge­halten werden: Für die Instal­lation von Live Trans­late benö­tigen Sie eine bestimmte Version der „Android System Intel­ligence (ASI) APK“, die Sie ganz einfach über den APKMirror auf das Google Pixel herun­ter­laden können.

Akti­vieren und genießen

Nach der Instal­lation der App sollten Sie in der Lage sein, Live Trans­late auf Ihrem Telefon zu akti­vieren. Hierzu gehen Sie in das Einstel­lungs­menü und von dort aus auf „System“. Hier können Sie „Live Trans­late“ akti­vieren und auswählen, welche Spra­chen für die Über­set­zungs­funk­tion verfügbar sein sollen. Hat alles geklappt, können auch Sie nun von der Live-Über­setzer-Funk­tion profi­tieren.

Besitzen Sie ein Google Pixel und haben die Instal­lation von Live Trans­late bereits ausge­führt? Dann freuen wir uns über Ihre Erfah­rungs­berichte in den Kommen­taren.