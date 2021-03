Live-Benachrichtigung: Mail meldet DHL-Paket in Filiale

Heute wird das nichts mehr: Das Paket kann vom nächsten Werktag an in der Filiale abge­holt werden. Seufz. Jeder kennt diese ungnä­dige Karte im Brief­kasten. Doch künftig soll eine Mail frohere Kunde bringen.

Neuer Benachrichtigungs-Service der Post

Bild: Deutsche Post DHL Group Die Post hat ihren E-Mail-Benach­rich­tigungs­dienst für DHL-Pakete über­arbeitet.

Ab sofort soll dieser Kundinnen und Kunden bundes­weit in Echt­zeit darüber infor­mieren, wenn ein Paket abhol­bereit in einer Filiale liegt, wie das Unter­nehmen mitteilt. Man hoffe, dass eine Abho­lung so häufig noch taggleich möglich ist. Statt - wie bisher üblich - erst am folgenden Werktag.

Mit DHL-Kunden­konto oder Pack­sta­tions-Account

Einzige Voraus­set­zung: Man muss für die Pack­sta­tion-Nutzung ange­meldet sein bezie­hungs­weise ein DHL-Kunden­konto besitzen. Dort lassen sich dann Paket­ankün­digungen per Mail akti­vieren und verwalten. Sendungen landen immer dann in einer Filiale oder in einem Paket­shop, wenn die Empfän­gerin oder der Empfänger nicht ange­troffen wurde und das Paket auch nicht bei Nach­barn zuge­stellt werden konnte.

Wer sich bei DHL zusätz­lich für den Service der Digi­talen Benach­rich­tigung regis­triert, muss laut Angaben der Post in der Filiale auch nicht mehr die gelbe Benach­rich­tigungs­karte aus dem Brief­kasten vorzeigen, sondern kann sein Paket zum Beispiel direkt auf dem Weg von der Arbeit in der Filiale abholen.

Der neue Mail-Benach­rich­tigungs­ser­vice war den Angaben zufolge seit Ende 2020 schritt­weise ausge­rollt worden und steht jetzt flächen­deckend bei allen Partner-Filialen sowie bei Post­bank-Filialen und DHL-Paket­shops zur Verfü­gung.

"Für unsere Kunden hat der Service den großen Vorteil, dass sie jetzt sofort infor­miert werden, sobald das Paket in der Filiale abhol­bereit ist. Viele unserer Kunden profi­tieren von dem neuen Service, da sie ihre Pakete jetzt häufig schneller abholen können als vorher", erklärt Holger Bartels, der für das Filial- und Pack­sta­tions­netz verant­wort­liche Geschäfts­bereichs­leiter der Deut­sche Post DHL Group.

Manchmal kann es prak­tisch sein, wenn ein wich­tiger Brief schon vorab per E-Mail ange­kün­digt wird. Manchmal würde man gerne auch wissen, was drin steht. Das wird jetzt in engen Grenzen möglich.