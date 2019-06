Lifecell: Bis zu 8 GB Datenvolumen auch in der Türkei

Dank einer neuen Option haben Life­cell-Kunden die Möglich­keit, ihr Daten­volumen auch in der Türkei zu nutzen. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Angebot buchen können.

Türkei-Aktion bei Lifecell Die Preise für die Mobil­funk­nutzung in den EU- und EWR-Staaten sind dank Regu­lierung in den vergan­genen Jahren sukzes­sive gesunken und schließ­lich nahezu auf dem Niveau der Nutzung im Heimat­netz ange­kommen. Wer seinen Urlaub außer­halb dieser Region verbringt, wird dagegen nicht selten mit hohen Roaming­kosten über­rascht. Das gilt beispiels­weise auch für die Türkei.

Es gibt aller­dings Mobil­funk-Discounter, die sich auf die Handy-Nutzung in der Türkei spezia­lisiert haben. Dazu gehört Life­cell, ein Ethno-Discounter, der seine Tarife in Zusam­menar­beit mit der Deut­schen Telekom anbietet. Nun hat Life­cell eine Aktion gestartet, mit der sich das gesamte Daten­volumen des Tarifs nicht nur im EU-Roaming, sondern auch in der Türkei nutzen lässt.

Türkei-Roaming-Option für 5 Euro Extra-Gebühr

Ganz ohne Zusatz­kosten - wie vom EU-Roaming gewohnt - kommt die Nutzung in der Türkei nicht aus. Kunden, die das Angebot nutzen möchten, zahlen für die Zusatz-Option einen Aufpreis von 5 Euro. Das Feature erlaubt es, das Daten­volumen der Super- und Super-Data-Tarife in der Türkei zu nutzen.

Inter­essenten, die beispiels­weise den Tarif Super XL nutzen, haben für insge­samt 29,99 Euro bis zu 8 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Der Tarif Super L für 19,99 Euro (inklu­sive Türkei-Daten­option) bietet 4 GB High­speed-Volumen. Kunden, die den Super-M-Tarif gebucht haben, zahlen inklu­sive Türkei-Roaming 14,99 Euro und haben 2,5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung. Der Abrech­nungs­zeit­raum beträgt jeweils vier Wochen.

So geht es nach dem Daten­verbrauch weiter

Nach Verbrauch des jewei­ligen Inklu­sivvo­lumens hat der Kunde die Möglich­keit, im Basic-Tarif zum Preis von 1 Euro 50 MB Daten­volumen zu buchen und so weiter den Internet-Zugang zu nutzen. Anders als das Daten­volumen können die Minu­tenkon­tingente der Life­cell-Tarife in der Türkei nicht genutzt werden. Anrufe aus der Türkei nach Deutsch­land und inner­halb der Türkei kosten 20 Cent pro Minute.

Gebucht werden kann die neue Türkei-Roaming-Option über die Life­cell-Webseite oder per SMS mit dem Text "Türkei Data" an die Kurz­wahl 77733. Die Aktion läuft zunächst bis zum 30. September. Abge­rechnet wird gene­rell im Prepaid-Verfahren.

