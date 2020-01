Telekom-LTE bei Lifecell: Keine Option mit 50 MBit/s

Das Jahr 2019 brachte für zahl­reiche Mobil­funk-Discounter und ihre Kunden ange­sichts der drohenden UMTS-Abschal­tung endlich die ersehnte LTE-Frei­schal­tung. Doch nicht jeder Discounter hat die Frei­schal­tung publi­kums­wirksam vermarktet.

Ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser schrieb uns: "Ich glaube, Life­cell hat LTE frei­geschaltet!" Dass dies bei Ethno-Discoun­tern beileibe noch keine Selbst­verständ­lich­keit ist, beweisen Lebara und Lyca­mobile, die ihre Kunden weiterhin nur per UMTS surfen lassen. Wir haben bei Life­cell nach­gefragt.

Life­cell: LTE-Frei­schal­tung war schon im November

Ein Spre­cher der Telekom Deutsch­land Multi­brand GmbH teilte uns mit, dass seit Mitte November letzten Jahres für alle Life­cell-Kunden tari­fun­abhängig LTE frei­geschaltet wurde. Das gelte für Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen und auch für alle Life­cell-Tarife. Alle Kunden seien bereits frei­geschaltet.

Die maxi­male Über­tragungs­geschwin­digkeit beträgt aller­dings weiterhin 18 MBit/s im Down­load und 2,5 MBit/s im Upload. Eine Zubuch­option für LTE mit 50 MBit/s werde es vorerst nicht geben.

LTE ist für Life­cell-Kunden auch im Ausland nutzbar, der Provider hat also auch LTE-Roaming frei­geschaltet. Zwei bei Kunden beliebte Funk­tionen wird es aber vorerst nicht geben: VoLTE und Wifi-Calling sind nicht verfügbar, und auch zu einem mögli­cher­weise späteren Start sagte der Spre­cher nichts.



"Double Data"-Aktion bis Ende März in einigen Tarifen

Der Spreche infor­mierte in seiner Antwort darüber, dass Life­cell-Kunden aktuell von der "Double Data"-Aktion profi­tieren können: In den Optionen Super L und Super XL erhalten Kunden bei Neubu­chungen oder Verlän­gerungen einmalig das doppelte Daten­volumen, also in der Option Super L 8 GB statt 4 GB und in der Option Super XL 16 GB statt 8 GB. Die Aktion gilt bis zum 31. März.

