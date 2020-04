Lieferando: Essen direkt in Google Maps bestellen

Google hat auf dem offi­zi­ellen Blog von Google Deutsch­land eine neue Funk­tion ange­kün­digt, die es möglich macht, Essen direkt über die Google Suche und Google Maps zu bestellen. Dazu koope­riert der Such­ma­schine-Betreiber und Elek­tronik­her­steller mit dem Liefer­dienst Liefe­r­ando. Weitere Zusam­men­ar­beiten mit anderen Liefe­ranten sollen folgen.

Gemein­same Sache: Google und Liefe­r­ando

Google demons­triert auf seinem "offi­zi­ellen Google Produkt-Blog" die neue Funk­tion anhand eines in Berlin ansäs­sigen Restau­rants. Der Name des Restau­rants wird in die Such­maske einge­geben. Nachdem das Ergebnis ange­zeigt wurde, erscheint unter den Optionen wie "Anruf", "Route", "Spei­chern" und "Webseite" ein neuer Reiter, der auf "Bestellen und liefern lassen" verweist. Essen über Lieferando direkt in der Google Suche bestellen

Bild: Google Blog Die Bestel­lung wird anschlie­ßend auto­ma­tisch über den Liefer­dienst Liefe­r­ando abge­wi­ckelt. Bezahlt werden kann kontaktlos mit Google Pay. Damit das Proze­dere funk­tio­niert, muss sich der Nutzer zuvor beispiels­weise in der Google-Chrome-App oder in der Google-Maps-App mit dem Google-Account ange­meldet haben.

Die Bestel­lungen bezie­hungs­weise das "Lieb­lings­ge­richt" werden gespei­chert, sodass sich dieses beim nächsten Bestell­vor­gang schneller wieder auswählen lässt.

