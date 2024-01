Mit 5G und eSIM: Lidl Connect weiter im Vodafone-Netz

Lidl kooperiert weiter mit Vodafone

Als der Lebens­mittel-Discounter Lidl einst mit eigenen Mobil­funk-Tarifen star­tete, wurde das Mobil­funk­netz der Telefónica genutzt. Diese Ange­bote sind seit 2015 Geschichte. Als Nach­folger von Lidl Mobile ging Lidl Connect an den Start. Seitdem wird das Mobil­funk­netz von Voda­fone genutzt. Dabei soll es auch in den kommenden Jahren bleiben, wie Lidl und Voda­fone gemeinsam mitteilten. Für welchen Zeit­raum die Koope­ration fort­geführt wird, teilten die beiden Partner nicht mit.

Seit dem Start der Zusam­men­arbeit sei die Part­ner­schaft konti­nuier­lich weiter­ent­wickelt worden. So sei es für Kunden von Lidl Connect seit September 2023 möglich, neben GSM und LTE auch das 5G-Netz von Voda­fone zu nutzen. Das bezieht sich auf 5G als Erwei­terung des 4G-Netzes, also 5G Non-Stan­dalone. Das eigen­stän­dige 5G-Netz ist für Prepaid­kunden im Voda­fone-Netz gene­rell noch nicht verfügbar.

Ende vergan­genen Jahres haben Lidl Connect und Voda­fone zudem die Möglich­keit geschaffen, die Tarife des Prepaid-Disco­unters auch mit einem eSIM-Profil als Alter­native zur physi­schen SIM-Karte zu nutzen. Immer mehr aktu­elle Smart­phones verfügen über eine eSIM, sodass sich deren Nutzung anbietet - beispiels­weise um Plas­tik­müll zu vermeiden, der sich bei physi­schen Betrei­ber­karten zwangs­läufig ergibt.

Marcel de Groot: "Lidl surft auch in Zukunft im Voda­fone-Netz"

Marcel de Groot, Geschäfts­führer Privat­kunden bei Voda­fone, erklärte zur Fort­set­zung der Zusam­men­arbeit mit dem Lebens­mittel-Discounter: "Wir halten zusammen, was zusammen gehört: Lidl surft auch in Zukunft im Voda­fone-Netz. Die Fort­set­zung unserer Part­ner­schaft mit Lidl bringt schnelles Netz für Millionen Handy­nutzer. Zugleich kommt sie den Inter­essen der Verbrau­cher zugute, denn Koope­rationen wie diese sorgen auch bei Dritt­anbie­tern für hoch­wer­tige Mobil­funk­ange­bote zu attrak­tiven Preisen."

Andrei Tamas, Bereichs­leiter Non-Food der Lidl Dienst­leis­tung GmbH & Co. KG, ergänzte: "2024 gehen wir mit Voda­fone bereits in das zehnte Jahr der Zusam­men­arbeit. Wir freuen uns, die Erfolgs­geschichte von Lidl Connect gemeinsam fort­zuschreiben und nach der Einfüh­rung von 5G und eSIM den Leis­tungs­umfang auch in Zukunft konti­nuier­lich zu erwei­tern. Mit Lidl Connect tele­fonieren und surfen Kunden in einem ausge­zeich­neten Netz und genießen dabei die Flexi­bilität der Tarife zu einem starken Preis-Leis­tungs-Verhältnis."

Wer sich für Lidl Connect inter­essiert, sollte die Ange­bote mit den Tarifen anderer Provider und Discounter verglei­chen. Zu diesem Zweck haben wir auf teltarif.de einen Tarif­ver­gleich einge­richtet.