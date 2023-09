Schnäppchen-Check: "Smart-TV" und DAB+-Radio bei Lidl

Mit zwei äußerst güns­tigen Elek­tronik-Produkten startet der Discounter Lidl in diese Woche. Im Angebot sind ab heute ein "Smart-TV" der Marke Blau­punkt für 99,99 Euro und ein DAB+-Radio der Marke Silver­crest für 24,99 Euro.

Smart-TV ohne Internet-Apps

Beim TV von Blau­punkt mit der Bezeich­nung BN-H1372EEB handelt es sich um ein 32 Zoll-LED-Modell (auch online verfügbar), das ledig­lich eine Bild­schirm­auf­lösung von 1366 mal 768 Pixel und damit kein Full HD bietet. Es verfügt über einen inte­grierten DVB-T/T2/C/S2-Tuner für den Empfang von terres­tri­schen, kabel- und satel­liten­gestützten digi­talen HD-Fernseh- und Radio­sen­dern. Blaupunkt-TV bei Lidl

Foto: Blaupunkt Dolby Digital stellt fünf verschie­dene Tonka­näle und einen eigenen Subwoofer bereit. Mit Dolby Digital+ verfei­nern zwei zusätz­liche Kanäle den Klang noch weiter. An Ein- und Ausgängen gibt es dreimal HDMI, zweimal USB sowie einen CI+-Modul-Schacht. Extras sind ein EPG (elek­tro­nische Programm­zeit­schrift), ein Hotel­modus (einge­schränkte Funk­tionen und kein Zugriff aufs Menü) und ein USB-Media­player.

Obwohl der Fern­seher als Smart-TV beworben wird, gibt es keinerlei Hinweis auf ein Inter­net­portal und Zugang zu Apps wie Netflix oder YouTube. Über Hard­ware wie den Amazon Fire-TV-Stick oder Roku kann man das Modell aber preis­günstig entspre­chend aufrüsten.

Mit 99,99 Euro ist der TV zwar wirk­lich günstig (Lidl schlägt damit auch die Konkur­renz), es handelt sich aber tatsäch­lich um einen Fern­seher mit puris­tischer Ausstat­tung, der sich am ehesten als Zweit­gerät etwa in Schlaf- oder Kinder­zimmer eignet.

DAB+-Radio mit Farb­dis­play für unter 25 Euro

Mit einem 2,4-Zoll-LCD-Farb­dis­play zur Anzeige von Sender­namen und DAB+-Slide­show ausge­stattet ist das Silver­crest DAB+-Radio (auch dieses Gerät ist online erhält­lich). Hierbei handelt es sich um ein kompaktes Radio für univer­sellen Einsatz. Das Modell liefert 20 Sender­spei­cher­plätze (10 für DAB/DAB+, 10 für UKW). Einge­baut ist ein leis­tungs­starker Chip von Fron­tier Smart Tech­nolo­gies, der für seinen sehr guten Empfang bekannt ist. Silvercrest DAB+ Radio

Foto: Silvercrest/Lidl Neben dem Netz- ist auch Batterie-Betrieb möglich, dabei sind die Batte­rien aller­dings nicht im Liefer­umfang enthalten. Das Silver­crest-Radio besitzt auch eine Weck­funk­tion, wahl­weise durch Radio oder Alarmton mit Snooze- und Sleep­timer-Funk­tion. Hierbei stehen zwei Weck­zeiten mit je vier einstell­baren Inter­vallen (Tag/Werktag/Wochen­ende/Woche) zur Verfü­gung. Die Ausgangs­leis­tung des Geräts beträgt 10 Watt maximal (1 Watt RMS), an Eingängen gibt es einen Kopf­hörer­anschluss (3,5 mm) und einen Netz­adap­ter­anschluss.

Das Modell war schon öfter bei Lidl im Angebot. Klang­lich kann man nicht beson­ders viel erwarten, das Modell eignet sich eher zur Berie­selung in Küche, dem Arbeits­platz oder auf Reisen. Großes Plus ist jedoch das Farb­dis­play. Daher ist der Preis von 24,99 Euro in jedem Fall ein Schnäpp­chen.

