Lidl: DAB+/Internetradio-Kombi im Angebot

Ab dem morgigen Donnerstag gibt es bei Lidl einmal wieder eine Kombi aus Inter­net­radio und DAB+ in den Läden und online. Beim aktu­ellen Modell handelt es sich um das Silver­crest SIRD 14 E1. Das Radio folgt auf einige Vorgänger, die eben­falls die Bezeich­nung SIRD 14 im Namen trugen.

Viele zeit­gemäße Funk­tionen

Das Silvercrest SIRD 14 E1

Foto: Silvercrest/Lidl Eines kann man sagen: Lidl bringt mal wieder ein Modell in den Handel, das viele top-aktu­elle Features beinhaltet. Beim SIRD 14 E1 handelt es sich um ein 5-in-1-Radio. Es bietet Zugang zum Inter­net­radio-Portal von Airable mit über 25.000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus aller Welt. Steht einmal kein Internet-Zugang zur Verfü­gung, gibt es terres­tri­sches Radio via DAB+ und UKW.

Auch eine Blue­tooth-Funk­tion ist einge­baut, über die Nutzer Musik von Smart­phone oder Tablet auf das Silver­crest-Modell streamen können. Das Modell unter­stützt ferner Musik-Strea­ming von den führenden Diensten Spotify, Amazon Music und Deezer. Das 7,1cm große Farb­dis­play kann Zusatz­infos wie Bilder oder Slide­shows darstellen.

Externe Geräte oder Sticks können über AUX oder USB ange­schlossen werden. Darüber hinaus gibt es auch einen Audio-Ausgang für alle, die das Modell beispiels­weise an die Stereo-Anlage oder eine Soundbar anschließen wollen und damit für einen noch besseren Klang sorgen wollen. Nativ besitzt das Silver­crest-Gerät zwei einge­baute Boxen, die Leis­tung beträgt 2 mal 7 Watt (RMS).

Auch als Radio­wecker einsetzbar

Auch als Radio­wecker kann das Modell genutzt werden. Der Nutzer hat die Wahl zwischen zwei Weck­zeiten – wahl­weise mit Radio oder Alarmton. Ein Sleep­timer und eine Snooze-Funk­tion runden die Features ab.

Die Steue­rung des Geräts ist über die UNDOK App für Android oder iOS via Smart­phone und Tablet möglich, es liegt jedoch auch eine klas­sische Fern­bedie­nung bei. Das SIRD 14 E1 lässt sich zudem auch direkt mit den Tasten am Gerät bedienen.

Nur wenige Mankos und fairer Preis

Es gibt nur wenige Mankos. So lässt sich das Modell nicht unab­hängig vom Strom­netz betreiben, da ein Akku oder Batte­rie­fach fehlt. Zudem gibt es keine Steue­rung per Sprach­steue­rung, was andere Modelle heute durchaus beherr­schen.

Alles in allem liefert Lidl ein Modell, das voll den Bedürf­nissen der heutigen Zeit gerecht wird, und das alles zu einem fairen Preis: Das Silver­crest SIRD 14 E1 gibt es im Laden und online für 89,99 Euro. Einen Preis­ver­gleich können wir nicht bieten, da das Gerät exklusiv bei Lidl ange­boten wird. Schaut man sich die Features des Geräts an, kann man aber durchaus von einem Schnäpp­chen reden. Viele vergleich­bare Modelle kosten deut­lich mehr.

