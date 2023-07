Schnäppchen-Check: Zwei Digitalradios bei Lidl

Lidl bewirbt in seinem aktu­ellen Prospekt Preis­sen­kungen bei einem Internet- und einem DAB+-Radio. Wir haben den Check gemacht: Handelt es sich tatsäch­lich um Schnäpp­chen?

Lidl bewirbt in dieser Woche ein DAB+- und ein Inter­net­radio in seinem Prospekt. Beide Geräte der Eigen­marke Silver­crest sind nicht in den Läden, sondern nur online erhält­lich. Machen Käufer jeweils ein Schnäpp­chen?

DAB+-Radio mit Farb­dis­play für unter 25 Euro

Mit einem 2,4-Zoll-LCD-Farb­dis­play zur Anzeige von Sender­namen und DAB+-Slide­show ausge­stattet ist das Silver­crest DAB+-Radio. Hierbei handelt es sich um ein kompaktes Radio für univer­sellen Einsatz, auch auf Reisen. Das Modell liefert 20 Sender­spei­cher­plätze (10 für DAB/DAB+, 10 für UKW). Einge­baut ist ein leis­tungs­starker Chip von Fron­tier Smart Tech­nolo­gies, der für seinen sehr guten Empfang bekannt ist. Silvercrest DAB+ Radio bei Lidl

Foto: Silvercrest/Lidl Neben dem Netz- ist auch Batte­rie­betrieb möglich, dabei sind die Batte­rien aller­dings nicht im Liefer­umfang enthalten. Das Silver­crest-Radio besitzt auch eine Weck­funk­tion, wahl­weise durch Radio oder Alarmton mit Snooze- und Sleep­timer-Funk­tion. Hierbei stehen zwei Weck­zeiten mit je vier einstell­baren Inter­vallen (Tag/Werktag/Wochen­ende/Woche) zur Verfü­gung. Die Ausgangs­leis­tung des Geräts beträgt 10 Watt maximal (1 Watt RMS), an Eingängen gibt es einen Kopf­hörer­anschluss (3,5 mm) und einen Netz­adap­ter­anschluss.

Lidl hat das Radio im Preis gesenkt von 32,99 Euro auf 24,99 Euro. Modelle mit Farb­dis­play findet man zu diesem geringen Preis nur sehr selten. Es ist also defi­nitiv ein Schnäpp­chen. Man sollte aller­dings die nicht gerade geringen Versand­kosten von 5,95 Euro berück­sich­tigen. Das Modell gab es auch schon direkt im Laden, damals zu insge­samt güns­tigeren 27,99 Euro. Es ist nicht ausge­schlossen, dass es zu einem späteren Zeit­punkt auch einmal wieder direkt in den Filialen ange­boten wird.

Inter­net­radio für unter 90 Euro

Lidl bewirbt ferner das WLAN-Inter­net­radio SIRD 14 E1. Es handelt es sich um ein 5-in-1-Radio und bietet Zugang zum Inter­net­radio-Portal von Airable mit über 25.000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus aller Welt. Steht einmal kein Internet-Zugang zur Verfü­gung, gibt es terres­tri­sches Radio via DAB+ und UKW. Das Silvercrest SIRD 14 E1

Foto: Silvercrest/Lidl Auch eine Blue­tooth-Funk­tion ist einge­baut, über die Nutzer Musik von Smart­phone oder Tablet auf das Silver­crest-Modell streamen können. Das Modell unter­stützt ferner Musik-Strea­ming von den Diensten Spotify, Amazon Music und Deezer. Das 7,1 cm große Farb­dis­play kann Zusatz­infos wie Bilder oder Slide­shows darstellen.

Externe Geräte oder Sticks können über AUX oder USB ange­schlossen werden. Darüber hinaus gibt es auch einen Audio-Ausgang für alle, die das Modell beispiels­weise an die Stereo-Anlage oder eine Soundbar anschließen und damit für einen noch besseren Klang sorgen wollen. Nativ besitzt das Silver­crest-Gerät zwei einge­baute Boxen, die Leis­tung beträgt 2 mal 7 Watt (RMS).

Auch als Radio­wecker kann das Modell genutzt werden. Der Nutzer hat die Wahl zwischen zwei Weck­zeiten – wahl­weise mit Radio oder Alarmton. Ein Sleep­timer und eine Snooze-Funk­tion runden die Features ab.

Lidl bewirbt das Modell mit einem Preis von 89,99 Euro. Zum glei­chen Preis war es im Februar dieses Jahres bereits direkt in den Läden erhält­lich. Auch hier gilt: Wer Versand­kosten sparen will, sollte lieber abwarten, ob das Modell oder ein Nach­folger nochmal den Weg in die Läden findet.

In Nord­deutsch­land gibt es neue Programme über DAB+