Angebotscheck bei Lidl: Samsung-TV & DAB+-Radiowecker

Beim Discounter Lidl gibt es in dieser Woche ein 4K-Ultra HD-TV von Samsung und einen Radio­wecker mit Digi­tal­radio DAB+ im Angebot. Lohnt sich der Kauf?

Beim Discounter Lidl gibt es in dieser Woche ein 4k-Ultra HD-TV von Samsung im Angebot. Ab Donnerstag, 11. Januar, ist der Fern­seher mit der Bezeich­nung GU50AU6979U in den Läden für 399 Euro erhält­lich. Dabei handelt es sich laut aktu­ellem Preis­ver­gleich um das beste Angebot. In der Regel zahlen Kunden bei anderen Händ­lern im Schnitt rund 50 Euro mehr für den TV.

Features des Samsung-TV

Samsung GU50AU6979U

Foto: Samsung Der Samsung-Fern­seher besitzt eine Diago­nale von 50 Zoll (127 cm) und bietet klas­sische LED-Hinter­grund­beleuch­tung. Mit einer Ultra-HD-Auflö­sung von 3840 mal 2160 Pixel, Upsca­ling und 60 Hz Bild­wie­der­holungs­rate ist er für die meisten Alltags-Aufgaben taug­lich. Im Bild­ver­bes­serungs­index erreicht dieses Modell mit 2000 Punkten (PQI) einen Platz im Mittel­feld. Der Samsung GU50AU6979U besitzt die Hoch­kon­trast-Stan­dards HDR10+ und HLG sowie das Mehr­kanal-Tonsystem Dolby Digital Plus. Ein Analog- und Digital-Tuner (DVB-C/S2/T2 HD) mit CI+-Slot (v1.4) gewähr­leisten den TV-Empfang.

Für Spiel­kon­solen, Player und externe Receiver stehen drei HDMI-Ports zur Verfü­gung. Einer davon unter­stützt eARC und eignet sich zur Ansteue­rung einer Soundbar. Das inte­grierte Laut­spre­cher­system ist eine 2-Kanal-Ausfüh­rung mit 20 Watt Maximal­leis­tung. Die Smart-Ausstat­tung des Samsung-Fern­sehers basiert auf dem Tizen-Betriebs­system. Es enthält einen Browser, App-Store und ist mit den meisten Strea­ming-Anbie­tern kompa­tibel. Lokales Strea­ming im Heim­netz­werk ist über DLNA möglich. Sprach­steue­rung ist über Amazons Alexa und Google Assistant möglich.

Radio­wecker mit DAB+ für knapp über 20 Euro

DAB+-Radiowecker von Silvercrest

Foto: Lidl/Silvercrest Bei Lidl gibt es außerdem bereits ab dem heutigen Montag den Radio­wecker SRD F1 B1 der Eigen­marke Silver­crest im Angebot - für güns­tige 22,99 Euro. Das Modell bietet Radio­emp­fang klas­sisch analog über UKW sowie digital über DAB+. Das Modell besitzt insge­samt 20 Sender­spei­cher­plätze (10 DAB+, 10 UKW). Radio­emp­fang gibt es über die einge­baute Wurf­antenne, ein externer Anten­nen­anschluss ist nicht vorhanden.

Das Silver­crest-Modell bietet zwei Alarm­zeiten sowie eine Sleep-Timer-Funk­tion (einstellbar von 10 bis 90 Minuten). Das Text­dis­play ist drei­stufig dimmbar. Beson­der­heit ist ein USB-Anschluss zum Aufladen von Smart­phones. Als Musik­abspieler von USB-Sticks oder -Fest­platten kann dieser jedoch nicht genutzt werden. Die Leis­tung des Mono-Geräts beträgt 0,5 Watt RMS.

Das klas­sische Display kann zwar Text­infor­mationen wie den gerade gespielten Titel darstellen, zeigt aber keine Bilder oder Slide­shows an. Die Ausgangs­leis­tung des einge­bauten Laut­spre­chers beträgt 0,5 Watt (RMS).

Es handelt sich um ein zweck­dien­liches Gerät zu einem tatsäch­lich sehr güns­tigen Preis. Wer sich einfach mit Musik wecken lassen will und keine groß­artigen Ansprüche an den Klang legt, für den dürfte das Silver­crest-Modell ausrei­chend sein.

