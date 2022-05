Lidl & Shell: Per App 5 Cent pro Liter beim Tanken sparen

Lidl und Shell haben eine neue Aktion aufge­legt, mit der Inter­essenten die Möglich­keit bekommen, zu vergüns­tigten Kondi­tionen zu tanken. Das Angebot läuft ab sofort und bis zum 31. Mai. Die Tank­rech­nung redu­ziert sich "an teil­neh­menden Tank­stellen" um 5 Cent pro Liter, wenn bei der Bezah­lung der in der Lidl-Plus-App verfüg­bare Tank­gut­schein einge­scannt wird.

Die Aktion gilt für alle Benzin- und Diesel­kraft­stoffe und für Tank­vor­gänge bis maximal 70 Liter. Nicht genutzt werden kann der Rabatt-Gutschein für CNG, LPG, LNG, Wasser­stoff, Strom und AdBlue. Im "Klein­gedruckten" weist Shell darauf hin, dass der Rabatt nicht in Verbin­dung mit der Shell Card, mit anderen Tank- und Service­karten oder mit Shell Smart Pay gewährt wird. App-Rabatt bei Shell

Screenshot: teltarif.de, Quelle: shell.de Ausge­schlossen wird auch eine Kombi­nation mit anderen Ange­boten oder Rabatten wie zum Beispiel der Shell Preis­garantie und dem Shell V-Power Smart-Deal. Die Preis­garantie wird in Verbin­dung mit dem Shell Club Smart einge­räumt. Der garan­tierte Preis liegt maximal 2 Cent pro Liter über dem nied­rigsten Zapf­säu­len­preis des jewei­ligen Produkts an den nächsten zehn Marken­tank­stellen im Umkreis.

Rabatt nicht in allen Fällen günstig

Auch wenn sich der Liter-Preis im Rahmen der Aktion um 5 Cent redu­ziert, lohnt es sich, die Preise zu verglei­chen. Andere Tank­stellen in der Umge­bung könnten den redu­zierten Shell-Preis noch unter­bieten. Über Tank­preis-Apps lassen sich die Kondi­tionen für alle Tank­stellen in der Umge­bung quasi in Echt­zeit über­prüfen.

Erst vor wenigen Monaten hatte Shell eine vergleich­bare Aktion in Zusam­men­arbeit mit Lidl durch­geführt. Gegen­über dem zum 27. März been­deten Angebot wurden die Kondi­tionen verbes­sert. Seiner­zeit lag die Ersparnis bei 3 Cent pro Liter. Bei Pace Pay gab es wiederum bis Mitte April eine Aktion, mit der sich der Liter­preis beim Tanken um 8 Cent redu­ziert hat.

Die Lidl-Plus-App, die Basis für die Preis-Aktion bei Shell ist, wird vom Lebens­mittel-Discounter auch für den haus­eigenen, kontakt­losen Bezahl­dienst genutzt. Im vergan­genen Jahr machte Lidl Pay nega­tive Schlag­zeilen, weil es für Betrüger offenbar recht einfach möglich war, fremde Konto­daten zu nutzen.