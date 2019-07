Lidl will Apple Pay und Google Pay Konkurrenz machen

Lidl plant eigenen Bezahldienst Der Lebens­mittel-Discounter Lidl plant einem Bericht der FAZ zufolge ein eigenes mobiles Bezahl­system. Dieses soll die Bezeich­nung Lidl Pay bekommen und euro­paweit einge­führt werden. Ein Test­lauf wurde in Spanien bereits gestartet. In Deutsch­land könnte das Angebot im kommenden Jahr verfügbar sein.

Mit Lidl Pay können die Kunden ihre Rech­nungen im Super­markt mit dem Smart­phone bezahlen. Dazu muss die App Lidl Plus herun­terge­laden werden, über die die Nutzer zudem an einem Rabatt­programm teil­nehmen können. Diese Anwen­dung wird in Deutsch­land derzeit in Berlin und Bran­denburg erprobt.

Der deutsch­land­weite Start von Lidl Plus ist für 2020 geplant. Daher wäre es nahe­liegend, dass auch der mobile Bezahl­dienst im kommenden Jahr in Deutsch­land ange­boten wird. In Spanien können die Kunden derzeit Kredit­karten von Visa und MasterCard bei Lidl Pay hinter­legen, um die Rech­nungen zu beglei­chen. Der FAZ-Bericht speku­liert, dass Lidl in Deutsch­land auch das Last­schrift­verfahren anbieten könnte.

QR-Code-Scan statt NFC

Anders als Google Pay oder Apple Pay funk­tioniert der mobile Bezahl­dienst von Lidl nicht über die NFC-Schnitt­stelle des Smart­phones. Statt­dessen muss an der Kasse ein QR-Code einge­scannt werden. Ein vergleich­bares Verfahren nutzt beispiels­weise auch Payback Pay, das in Deutsch­land schon seit geraumer Zeit genutzt werden kann.

Aufgrund der QR-Code-Lösung eignet sich Lidl Pay nur zur Nutzung mit dem Smart­phone, nicht aber mit einer Smart­watch. Dabei sind mobile Bezahl­lösungen insbe­sondere mit der Uhr prak­tisch, zumal man diese ohnehin schon am Hand­gelenk trägt. Muss man zuerst das Handy aus der Tasche kramen und die App zum Einscannen des QR-Codes öffnen, dann entfällt zumin­dest ein Zeit­vorteil gegen­über der Zahlung mit einer "herkömm­lichen" Kredit­karte.

Lidl ist bislang die einzige Lebens­mittel­kette in Deutsch­land, die ein eigenes mobiles Bezahl­system aufsetzt. Inter­national sind derar­tige Dienste indes nicht unge­wöhn­lich. So gibt es ein vergleich­bares Angebot auch bei Walmart in den USA. In Kombi­nation mit dem Rabatt­programm Lidl Plus könnte der Konzern versu­chen, Kunden enger an sich zu binden.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, dass Apple Pay ab 2020 auch mit der GiroCard nutzbar sein soll.

