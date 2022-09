Lidl & Kaufland: E-Auto-Aufladungen werden kostenpflichtig

Lidl macht E-Auto-Aufladungen kostenpflichtig

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Vor einigen Jahren gehörten kosten­lose Akku-Aufla­demög­lich­keiten zu den Anreizen für die Anschaf­fung eines E-Autos. Doch mitt­ler­weile werden Nutzer an immer mehr Lade­säulen zur Kasse gebeten. Das gilt ab 12. September auch für die Aufla­demög­lich­keiten, die die Lebens­mittel-Handels­ketten Lidl und Kauf­land für ihre Kunden bereit­halten. Einem Bericht des Handels­blatts zufolge hatte die Schwarz-Gruppe als Mutter­kon­zern von Lidl und Kauf­land bereits im Juni ange­kün­digt, die Aufla­dungen künftig nur noch kosten­pflichtig anzu­bieten.

Ein Spre­cher der Schwarz-Gruppe begrün­dete die Einfüh­rung von Gebühren für die Akku-Aufla­dung damit, den Service für die Kunden auch länger­fristig anbieten zu wollen. Der Konzern wolle sicher­stellen, dass Ausbau und Instand­hal­tung der E-Lade­sta­tionen "in Zukunft weiterhin gewähr­leistet sind". Früher hatten Super­märkte Besitzer von E-Autos mit Gratis-Lade­säulen ange­lockt. Das rechnet sich in Zeiten der Infla­tion und hoher Ener­gie­kosten in den meisten Fällen wohl nicht mehr.

Dem Bericht zufolge hat Lidl eine erste Ände­rung bereits im Früh­jahr vorge­nommen. Seitdem ließen sich die Lade­säulen nur in Verbin­dung mit der Lidl-Plus-App nutzen. Diese Anwen­dung soll jetzt auch für den Bezahl­vor­gang genutzt werden. Sie ist auch Basis für Lidl Pay.

Preise ab 29 Cent pro Kilo­watt­stunde

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Welche kosten für die Aufla­dungen anfallen, ist von der Leis­tungs­fähig­keit der jewei­ligen Lade­säule abhängig. An AC-Lade­punkten mit bis zu 43 kW Leis­tung werden bei Lidl und Kauf­land ab Anfang nächster Woche 29 Cent pro Kilo­watt­stunde berechnet. Nutzt der Kunde eine DC-Lade­sta­tion mit bis zu 149 kW Lade­leis­tung, so beträgt der Preis 48 Cent pro Kilo­watt­stunde. An einigen Stand­orten sind darüber hinaus Lade­säulen mit 150 kW und mehr verfügbar. Hier werden 65 Cent pro Kilo­watt­stunde berechnet.

Insge­samt betreiben Lidl und Kauf­land derzeit bundes­weit etwa 1300 Lade­sta­tionen für E-Autos. Dabei verzeichnen die Super­märkte eine immer höhere Nach­frage. 2020 hätte die Besitzer von durch­schnitt­lich vier Autos pro Tag an einer Lade­sta­tion von Lidl den Akku des Fahr­zeugs aufge­laden. Bei Kauf­land seien es im Schnitt neun Autos gewesen. Im vergan­genen Jahr hätten sich die Werte verdop­pelt und derzeit lägen die Werte an Tagen mit hoher Auslas­tung bei 15 Lade­vor­gängen je Säule bei Lidl sowie mehr als 20 Aufla­dungen an einer Station bei Kauf­land.

Wie berichtet, ist das Aufla­dung von E-Auto-Akkus bei Aldi Süd bereits seit Juni kosten­pflichtig.