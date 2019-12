iTunes-Karten: Lidl / Kaufland verschenken Extra-Guthaben

Die Schwarz-Gruppe hat zur Weih­nachts­zeit ihren Geschenk­sack geöffnet und spen­diert gratis Guthaben beim Kauf einer App Store & iTunes Karte. Explizit handelt es sich um die zur Unter­nehmens­gruppe gehö­renden Discounter Lidl und Kauf­land, welche ab dem 16. respek­tive 19. Dezember den Bonus offe­rieren. In beiden Fällen endet die Aktion an Heilig­abend, dem 24. Dezember. Das zusätz­liche Guthaben ist eben­falls iden­tisch. So gibt es 2,50 Euro bei einer 25-Euro-Karte, 7,50 Euro bei einer 50-Euro-Karte und 20 Euro bei einer 100-Euro-Karte geschenkt.

Apple-Fans werden von Lidl und Kauf­land beschert

Guthaben gratis obendrauf beim iTunes-Gutschein über Lidl Oft fällt es einem schwer, das rich­tige Geschenk für seine Lieben zu finden. Eine Alter­native zu einem mögli­cher­weise unpas­senden Produkt und zu schnöden Geld­scheinen in einem Umschlag stellen Gutha­benkarten dar. Wer ein Apple-Endgerät wie iPhone, iPad oder Mac sein Eigen nennt, dürfte sich freuen, wenn das virtu­elle Konto mittels einer App Store & iTunes Karte aufge­stockt wird. Über mydealz fanden wir einen inter­essanten Beitrag, der auf eine passende Aktion hinweist.

Ab dem heutigen Montag, dem 16. Dezember 2019, lädt Lidl zum Sparen bei den Apple-Gutschein­karten ein. Es gibt 10 Prozent (2,50 Euro) bei 25 Euro, 15 Prozent (7,50 Euro) bei 50 Euro und 20 Prozent (20 Euro) bei 100 Euro umfas­senden Karten kostenlos dazu. Somit kann der Beschenkte für 12,50 Euro, 57,50 Euro oder 120 Euro in iTunes seine Lieb­lings­filme- oder Serien erstehen oder sich mit Anwen­dungen und Spielen im Apple App Store einde­cken. Kauf­land lockt mit der glei­chen Aktion, aller­dings erst ab Donnerstag, dem 19. Dezember 2019.

Weiter­führende Infos zum Guthaben-Deal

Auch Kaufland offeriert zusätzliches Guthaben Der User Home­wre­cker hat bei mydealz noch den effek­tiven Rabatt der Aktion ausge­rechnet. So entspre­chen 10 Prozent zusätz­liches Guthaben bei der 25-Euro-Karte 9,09 Prozent, 15 Prozent zusätz­liches Guthaben bei der 50-Euro-Karte 13,04 Prozent und 20 Prozent zusätz­liches Guthaben bei der 100-Euro-Karte 16,67 Prozent Rabatt. Im Endef­fekt fällt die tatsäch­liche Ersparnis also etwas kleiner aus. Außerdem müssen Sie, laut einem Hinweis bei der Lidl- und Kauf­land-Aktion, den Bonus-Code des Kassen­bons beim Erwerb im Laden beachten und einlösen.

